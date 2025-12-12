Gloria eterna al “Martín Fierro” y a José Hernández

Ése es el trabajo y ése el escenario donde transcurría la vida del gaucho, su familia, su caballo, su rancho y su ombú (o sus senderos cordilleranos o selváticos o sus canoas en ríos caudalosos). Pero principalmente ése era el espíritu que lo animaba, que lo ligaba a los demás, a la Patria y a Dios. A su exquisita cultura. Un espíritu superior, desentendido de la trituradora humana de la “revolución industrial”, la rabiosa competencia y de los odios de clase que ya asolaban Europa desde las páginas del “Manifiesto Comunista” y la sangrienta “Comuna de París”. Un espíritu que aborrecía la avaricia, ese vicio que movilizaba las ruedas del “progreso” y la “civilización” y se cernía sobre nosotros. Un espíritu forjado en la cultura hispanocriolla, en el punto más alto de la cristiandad. Que se vivía igual en la pampa como en el norte cuzqueño, en las serranías cordobesas como en las selvas misioneras o en las inmensidades patagónicas, porque era hijo de la hidalguía española derramada generosamente por todos los rincones de la Argentina, y de Hispanoamérica toda.