Tormentas eléctricas: nueve provincias están bajo alerta amarilla y naranja

Provincias bajo alerta amarilla

Formosa, una porción de Chaco, el centro de Santa Fe, el este de Entre Ríos, Misiones, parte de Mendoza y Neuquén, así como Santa Cruz, se enfrentarán a la severa actividad eléctrica durante el mediodía y la tarde de hoy. En algunas localidades como Misiones, el fenómeno se extenderá hasta la noche. La región cuyana únicamente registrará tormentas por la noche, mientras que la porción patagónica lo hará al mediodía.