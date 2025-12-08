Tormentas eléctricas: nueve provincias están bajo alerta amarilla y naranja

El pronóstico se cumplió ayer y las lluvias y tormentas golpearon distintas localidades de nuestro país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que hoy nueve provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla y naranja.
En algunas provincias, el día festivo deberá contar con un plan de contingencia, ya que el SMN anunció, a través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), que nueve provincias del noreste, centro y sur del país se enfrentarán a severas tormentas en distintos momentos de la jornada de lunes feriado.
Provincias bajo alerta amarilla
Formosa, una porción de Chaco, el centro de Santa Fe, el este de Entre Ríos, Misiones, parte de Mendoza y Neuquén, así como Santa Cruz, se enfrentarán a la severa actividad eléctrica durante el mediodía y la tarde de hoy. En algunas localidades como Misiones, el fenómeno se extenderá hasta la noche. La región cuyana únicamente registrará tormentas por la noche, mientras que la porción patagónica lo hará al mediodía.
Según el SMN, "el área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes. También pueden incluir ocasionalmente granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm., que pueden ser superados en forma puntual". Estos valores podrán variar en la región más austral del país, con valores que llegarán únicamente a los 25 mm.
Provincias bajo alerta naranja
Al mismo tiempo, rige la alerta naranja por el mismo fenómeno en cuatro provincias de la región noreste. El sudeste de Chaco, el norte de Santa Fe, Corrientes y una pequeña parte de Entre Ríos se enfrentarán a condiciones más graves del fenómeno durante diferentes momentos del día.
El SMN advierte que "el área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm., que pueden ser superados en forma localizada. Las tormentas también pueden incluir granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h".
Recomendaciones ante los fenómenos
Ante fenómenos de esta severidad, la entidad climática proporcionó algunas recomendaciones para resguardar la integridad física y los bienes materiales.
Alerta Amarilla:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Alerta Naranja:
- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
- Salí solo si es necesario.
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas, y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.