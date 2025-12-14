Hay alerta naranja y amarilla: ¿dónde habrá tormentas con granizo y viento zonda?

Finalmente, el organismo emitió una alerta amarilla por viento zonda para el sur mendocino, el centro de San Juan y el oeste de La Rioja. En esas regiones se esperan vientos con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, con posibles efectos como reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones ambientales muy secas.