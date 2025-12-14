Hay alerta naranja y amarilla: ¿dónde habrá tormentas con granizo y viento zonda?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas, lluvias y viento zonda para este domingo. En total, 13 provincias se verán afectadas por distintos fenómenos meteorológicos. De acuerdo con el organismo, se prevén condiciones adversas en amplias zonas del país, con episodios que podrían resultar peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
Frente a la alerta naranja por tormenta, el SMN recomienda mantener la calma, salir solo si es estrictamente necesario y permanecer en construcciones cerradas como viviendas, escuelas o edificios públicos. También aconsejó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, evitar zonas inundables y no circular por calles anegadas.
Alerta del SMN: tormentas, lluvias y viento zonda este domingo 14 de diciembre en 13 provincias
La alerta naranja por tormentas afectará al centro de San Luis, el noroeste de Córdoba, el sudoeste de Santiago del Estero, parte del este de La Rioja y el este de Catamarca. Allí se prevén tormentas intensas con fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y lluvias abundantes en lapsos breves.
En tanto, la alerta amarilla por tormentas rige para el norte bonaerense, la ciudad de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el centro y sur de Córdoba, el sur de San Luis, el este de La Rioja, el este de San Juan, Tucumán, un sector central de Catamarca y el oeste de Santiago del Estero.
Asimismo, se mantiene una alerta amarilla por lluvias para Tierra del Fuego, el noroeste de Chubut y el noroeste de Mendoza. El SMN anticipó lluvias persistentes, en algunos casos intensas, con acumulados de entre 10 y 25 milímetros, que podrían superarse de manera localizada, especialmente en áreas de mayor altura, donde no se descarta la caída de nieve.
Finalmente, el organismo emitió una alerta amarilla por viento zonda para el sur mendocino, el centro de San Juan y el oeste de La Rioja. En esas regiones se esperan vientos con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, con posibles efectos como reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones ambientales muy secas.