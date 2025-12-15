Secciones
SociedadActualidad

La UNT capacitó brigadistas contra incendios forestales

Entre el miércoles y el viernes, la casa de Terán llevó a cabo en Horco Molle un seminario que abarcó más que la actuación ante la emergencia.

EN CAMPO. El personal se capacitó tanto en aulas como en el ambiente donde pueden darse los focos ígneos. EN CAMPO. El personal se capacitó tanto en aulas como en el ambiente donde pueden darse los focos ígneos.
Santiago Pérez Cerimele
Por Santiago Pérez Cerimele Hace 2 Hs

Entre el miércoles y el viernes de la semana pasada, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) llevó a cabo el seminario “Manejo Integral de Incendios Forestales”, en la residencia universitaria de Horco Molle. La capacitación perseguía el objetivo de ampliar la mirada sobre una problemática que se agrava año tras año en el NOA. Durante las tres jornadas, 13 especialistas expusieron resultados de investigaciones recientes, experiencias de campo y herramientas prácticas para enfrentar el fuego desde una perspectiva integral.

“En el NOA y en gran parte del país, los incendios forestales se abordan casi exclusivamente desde la emergencia. Solo pensamos en apagarlos”, subrayó Manuel Pachado, guardaparques y brigadista forestal de la UNT. El seminario, contó, surgió de una necesidad urgente: “Nunca discutimos seriamente el antes y el después del incendio; y en muchos casos el combate se hace de forma superficial ,y con muy poca práctica”.

La propuesta académica reunió expertos de la UNT y de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE). Sus investigadores llevan años midiendo, comparando y sistematizando datos que ahora buscaron acercar a los equipos que trabajan en terreno. “Los docentes tienen mucho conocimiento científico y experiencia. La idea era bajarlo a tierra, que la gente entienda de qué se trata realmente un incendio forestal”, resumió Pachado.

Los datos del NOA

Una de las primeras exposiciones presentó un panorama histórico y estadístico de los incendios en la región: cuántos hubo, qué superficies afectaron y en qué estado se encuentran los informes técnicos de cada evento. “Hay una gran falencia en la región respecto de estos informes, que son esenciales para prever lo que puede pasar la temporada siguiente”, señaló Pachado.

Incendios forestales: comprender el fuego implica entender el territorio y los sistemas que lo habitan

Incendios forestales: comprender el fuego implica entender el territorio y los sistemas que lo habitan

El seminario incluyó un bloque dedicado al marco jurídico, en el cual se explicaron las obligaciones ciudadanas frente a un foco de incendio: cómo denunciar, a quién notificar y qué tipo de apoyo puede brindar la comunidad sin ponerse en riesgo. “Cuestiones básicas, pero que muy poca gente las conoce”, enfatizó.

Un capítulo especial estuvo dedicado a la difusión como herramienta de prevención. Los especialistas en educación ambiental Julio Martensen y Dolores Albornoz mostraron resultados concretos del trabajo ambiental que desarrollan en escuelas y en actividades comunitarias. El caso del Parque Sierra de San Javier, donde este año no se registraron incendios forestales dentro del área protegida, fue presentado como ejemplo de articulación entre educación, alerta temprana y manejo responsable del territorio.

Necesario análisis al fin de la temporada de incendios

Varias ponencias abordaron la dimensión técnica del fuego: el poder calorífico de las especies nativas, los mapas de vegetación y la importancia de diferenciar el comportamiento del fuego según el ambiente. “No es lo mismo un incendio en el bosque chaqueño que en las Yungas o en el sur del país. Cada especie arde distinto y exige estrategias distintas”, explicó Pachado. Y contó que el investigador Amadeo Sánchez abordó esa temática.

También se presentó un módulo dedicado a la radiocomunicación, a cargo de Darío Suklje, con herramientas para integrar handies, teléfonos y antenas en situaciones de combate.

El licenciado en educación física Fabio Rivero expuso sobre el estado físico que exige el combate contra el fuego y sobre cómo entrenar el cuerpo como herramienta de trabajo. Juan Bagur abordó el liderazgo en contextos críticos, donde las decisiones deben tomarse con rapidez y coordinación.

Fauna, inflamabilidad y GPS

La bióloga Elena Correa brindó pautas sobre cómo actuar ante eventuales casos de animales afectados por incendios, una situación alrededor de la cual abundan los mitos y las prácticas peligrosas; en particular, a partir de videos falsos que circulan por redes sociales. Patricia Hernández (UNSE) presentó investigaciones sobre la inflamabilidad de especies del monte chaqueño serrano.

Se registraron 32 denuncias por incendios de cañaverales, pastizales y basurales

Se registraron 32 denuncias por incendios de cañaverales, pastizales y basurales

También disertó el especialista en montañismo Hernán Parajón, que explicó a brigadistas y a los equipos de apoyo cómo se deben usar el GPS, los celulares, los relojes y los mapas en zonas afectadas. “Tenemos los dispositivos, pero muchas veces no sabemos usarlos y pueden salvar vidas”, destacó Pachado.

Temas TucumánUniversidad Nacional de TucumánParque Sierra de San JavierHorco Molle
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas
1

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Casi la mitad de los argentinos ya usa la inteligencia artificial, aunque para fines personales
2

Casi la mitad de los argentinos ya usa la inteligencia artificial, aunque para fines personales

Santa Herlinda y Santa Relinda: las hermanas que eligieron la fe y murieron por ella
3

Santa Herlinda y Santa Relinda: las hermanas que eligieron la fe y murieron por ella

Alerta global por campaña de phishing que imita servicios de firma electrónica y archivos digitales
4

Alerta global por campaña de phishing que imita servicios de firma electrónica y archivos digitales

El mito del trabajo para toda la vida entra en crisis: se presenta el pasaporte laboral
5

El mito del trabajo para toda la vida entra en crisis: se presenta el "pasaporte laboral"

¿Qué es la carta al Espíritu de la Navidad y cómo se debe escribir? Guía paso a paso para que los Adultos pidan sus deseos
6

¿Qué es la carta al Espíritu de la Navidad y cómo se debe escribir? Guía paso a paso para que los Adultos pidan sus deseos

Más Noticias
Quemar grasa en menos tiempo: el entrenamiento de 10 minutos recomendado por la NASA

Quemar grasa en menos tiempo: el entrenamiento de 10 minutos recomendado por la NASA

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Stablecoins: cinco razones que explican su utilización

"Stablecoins": cinco razones que explican su utilización

La dieta anti-dolor: qué comer para proteger tus rodillas después de los 40

La dieta "anti-dolor": qué comer para proteger tus rodillas después de los 40

Ollas y sartenes brillantes: la mezcla fácil y sencilla con bicarbonato que funciona siempe

Ollas y sartenes brillantes: la mezcla fácil y sencilla con bicarbonato que funciona siempe

Cáscaras de limón y bicarbonato: para qué sirve esta mezcla casera y por qué cada vez más expertos la recomiendan

Cáscaras de limón y bicarbonato: para qué sirve esta mezcla casera y por qué cada vez más expertos la recomiendan

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

“Cuando aparece el celular, desaparece la infancia”

“Cuando aparece el celular, desaparece la infancia”

Comentarios