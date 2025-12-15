La UNT capacitó brigadistas contra incendios forestales

Entre el miércoles y el viernes de la semana pasada, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) llevó a cabo el seminario “Manejo Integral de Incendios Forestales”, en la residencia universitaria de Horco Molle. La capacitación perseguía el objetivo de ampliar la mirada sobre una problemática que se agrava año tras año en el NOA. Durante las tres jornadas, 13 especialistas expusieron resultados de investigaciones recientes, experiencias de campo y herramientas prácticas para enfrentar el fuego desde una perspectiva integral.