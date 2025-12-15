Incendios forestales: comprender el fuego implica entender el territorio y los sistemas que lo habitan

El seminario también ofreció una lectura técnica sobre cómo se comporta el fuego según la estructura forestal. Patricia Hernández, ingeniera forestal de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, disertó acerca de la arquitectura del monte y de sus implicancias en la propagación del fuego. “La idea era que se comprenda cómo se puede desarrollar un incendio forestal dependiendo de la estructura del bosque”, dijo. Añadió que la altura de los árboles, la presencia de ejemplares altos y bajos y la densidad de la vegetación determinan la velocidad del avance. Allí la biodiversidad juega un papel clave: a mayor variedad de especies, menor probabilidad de que el fuego encuentre condiciones homogéneas para expandirse.