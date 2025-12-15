José Antonio Kast, presidente electo de Chile: ganó la extrema derecha

SANTIAGO, Chile.- La comunista moderada Jeannette Jara, que representa a una coalición de izquierda en Chile, admitió su derrota en el balotaje presidencial frente al candidato de extrema derecha José Antonio Kast, mientras las bocinas de celebración comenzaban a sonar en el centro de Santiago.
“La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile”, escribió en su cuenta en la red social X.
Los chilenos se inclinaban anoche por la elección del candidato más a la derecha desde el fin de la dictadura hace 35 años. Desde temprano, los resultados oficiales del balotaje presidencial señalaban a Kast con una amplia ventaja frente a la comunista moderada que representa a una coalición de izquierda.
El abogado ultraconservador de 59 años, se imponía con un 59% de los votos frente a 41% para Jara, tras el conteo de un 45% de los votos, de acuerdo con el Servicio Electoral.
Kast es un devoto católico y padre de nueve hijos, que promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.
“Estamos contentos, porque hace rato que venimos buscando una mejora. El país venía en decadencia. Tenemos confianza que con este candidato las cosas van a mejorar”, decía Ricardo Neves, estudiante de Construcción Civil de 31 años, ya festejando frente al comando central de Kast.
La rival de Kast es una abogada de 51 años que fue ministra de Trabajo del gobierno de Gabriel Boric y redujo la jornada laboral a 40 horas. Prometía subir el sueldo mínimo y continuar el alza de las pensiones.
El ahora presidente electo prometió durante la campaña un gobierno de unidad si ganba a el balotaje. “Quien gane (...) va a tener que ser presidenta o presidente de todos los chilenos”, dijo a periodistas luego de sufragar en Paine, a 40 km de Santiago.
Jara votó en Conchalí, el barrio humilde de Santiago donde creció, y pidió un Chile sin odio ni miedo.
“Voy a votar por Kast porque me da más confianza. El comunismo en ninguna parte del mundo ha sido positivo”, dijo José González, un transportista de 74 años.
Kast sostiene que Chile “se cae a pedazos”. Este fue su tercer intento de llegar a la presidencia, ahora como candidato del Partido Republicano que fundó hace cinco años, porque la derecha tradicional le parecía muy blanda. En sus actos, detrás de un vidrio blindado en uno de los países más seguros de la región, este ex diputado presenta a Chile como un Estado dominado por el narco, que se aleja del “milagro económico” que lo tornó un país exitoso en Latinoamérica.
“Pinochet sin uniforme”
Un 63% de los chilenos afirman que el crimen y la violencia son su mayor preocupación, seguidos por el bajo crecimiento económico, según un sondeo Ipsos de octubre. Sin embargo, la percepción del miedo en Chile es mucho mayor de lo que indican las cifras reales de criminalidad.
Los homicidios se duplicaron en la última década, aunque están en baja hace dos años. No obstante, hay un alza de delitos como el secuestro y la extorsión, tras la irrupción de bandas venezolanas, colombianas y peruanas.
El gobierno de Boric, un ex líder estudiantil que llegó al poder tras las masivas protestas de 2019, fracasó en reformar la Constitución de Pinochet y eso le quitó todo el piso político, según Robert Funk, profesor de ciencia política de Universidad de Chile.
Cecilia Mora, una jubilada de 71 años, anticipó que votaría a Jara para preservar los beneficios sociales y porque Kast le parece “un Pinochet sin uniforme”.
“Quiero que mi país vuelva a ser tranquilo, que uno pueda caminar por las calles libremente sin el temor que te quiten la cartera. (...) Kast me recuerda mucho a la dictadura” que dejó 3.200 muertos y desaparecidos entre 1973 y 1990, dice.
De hecho, Kast apoyó a la dictadura militar y asegura que, si estuviera vivo, Pinochet votaría por él. Pero en esta campaña evitó hablar del tema y de otros que hubieran podido restarle votos, como su oposición al aborto en cualquier circunstancia.