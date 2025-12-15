José Antonio Kast, presidente electo de Chile: ganó la extrema derecha

Kast sostiene que Chile “se cae a pedazos”. Este fue su tercer intento de llegar a la presidencia, ahora como candidato del Partido Republicano que fundó hace cinco años, porque la derecha tradicional le parecía muy blanda. En sus actos, detrás de un vidrio blindado en uno de los países más seguros de la región, este ex diputado presenta a Chile como un Estado dominado por el narco, que se aleja del “milagro económico” que lo tornó un país exitoso en Latinoamérica.