Balotaje en Chile: José Antonio Kast es el presidente electo

Javier Boric llamó a José Antonio Kast: este lunes se reunirán en La Moneda

Tras la victoria del candidato del Partido Republicano en el balotaje que se llevó adelante este domingo, el presidente del país trasandino llamó a quien lo sucederá en el cargo a partir del 11 de marzo. Durante la charla telefónica, acordaron que este lunes se reunirán en la casa de gobierno, en Santiago de Chile.

"Lo llamo siguiendo una linda tradición republicana que nos enorgullece, que nos honra, que es el llamado del presidente en ejercicio al presidente electo", dijo Boric, quien luego felicitó a Kast "porque ha obtenido un triunfo claro".

El próximo mandatario de Chile agradeció el llamado y le pidió al titular del Ejecutivo "contar con sus opiniones, con su mirada del país" luego de que asuma el cargo dentro de tres meses. Ambos acordaron reunirse este lunes, a las 11, en el Palacio de La Moneda.