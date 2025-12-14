Balotaje en Chile: José Antonio Kast es el presidente electo

Noboa felicita a Kast: "Se abre una nueva etapa para Chile y la región"
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicitó a José Antonio Kast tras su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile. “Se abre una nueva etapa para Chile y para la región. Desde Ecuador reafirmamos nuestra voluntad de profundizar el trabajo en conjunto”, publicó Noboa en su cuenta de X.
Javier Boric llamó a José Antonio Kast: este lunes se reunirán en La Moneda
Tras la victoria del candidato del Partido Republicano en el balotaje que se llevó adelante este domingo, el presidente del país trasandino llamó a quien lo sucederá en el cargo a partir del 11 de marzo. Durante la charla telefónica, acordaron que este lunes se reunirán en la casa de gobierno, en Santiago de Chile.
"Lo llamo siguiendo una linda tradición republicana que nos enorgullece, que nos honra, que es el llamado del presidente en ejercicio al presidente electo", dijo Boric, quien luego felicitó a Kast "porque ha obtenido un triunfo claro".
El próximo mandatario de Chile agradeció el llamado y le pidió al titular del Ejecutivo "contar con sus opiniones, con su mirada del país" luego de que asuma el cargo dentro de tres meses. Ambos acordaron reunirse este lunes, a las 11, en el Palacio de La Moneda.
Kast es el nuevo presidente de Chile
Los primeros datos confirman lo que ya decían hace semanas las encuestas. El ultraconservador José Antonio Kast se impuso este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con un 58,3% de los votos contra 41,7% de la oficialista Jeannette Jara y el país se prepara para un cambio de rumbo.
Cuando se difundieron los primeros resultados, alrededor de las 19, en el comando de campaña del candidato conservador, la sede del Partido Republicano en la comuna de Las Condes, en Santiago, estallaron gritos de alegría y festejos con banderas y música en la calle Presidente Errázuriz. El país se encamina así a un giro histórico, con el mandatario más conservador desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet, hace 35 años.
Pasadas las 19.30, la propia Jara, militante del Partido Comunista y ex ministra de Trabajo del gobierno de Gabriel Boric, llamó a Kast para felicitarlo. Y, como marca la tradición, se esperaba que más tarde fuera personalmente a saludarlo.
Expectativa en el entorno de José Antonio Kast: "Esperamos que sea nuestro próximo presidente"
La vocera del candidato republicano, Mara Sedini, se mostró con buenas expectativas en cuanto a los resultados del balotaje que se levaron adelante este domingo en Chuile. "Esperamos que José Antonio Kast sea el próximo presidente de nuestro país", sostuvo.
Según el portal Bio Bio Chile, Sedini confirmó que, e caso de ser electo, Kast irá a la casa de gobierno a reunirse con el mandatario actual, Gabriel Boric.
"Creemos firmemente en el respeto de las instituciones democráticas, más allá de quienes gobiernan, Chile tiene que seguir funcionando de aquí en adelante y eso implica siempre estar resguardando nuestras instituciones, nuestras tradiciones, nuestra cultura y eso parte por La Moneda y la Presidencia", agregó.
Jara se impuso en el voto en el exterior
El voto de los chilenos en el extranjero volvió a inclinarse mayoritariamente por la opción de izquierda. Según resultados parciales no oficiales recopilados por la plataforma DecideChile, de Unholster, Jeannette Jara concentra hasta ahora el 63,4% de las preferencias fuera del país, frente al 36,6% de José Antonio Kast, en base a datos de 19 países que ya cerraron sus mesas.
La carta comunista se impone con claridad en Europa, donde gana en los ocho países con resultados disponibles, además de registrar amplias ventajas en Australia y Nueva Zelanda y en países asiáticos como Corea del Sur, Japón y Vietnam. Kast, en tanto, obtiene sus mejores desempeños en China, Emiratos Árabes Unidos, Malasia, Israel y Singapur, además de imponerse en Kenia.
¿A qué hora cierran las mesas de votación en Chile?
Faltando poco para el cierre de la votación en la segunda vuelta para elegir al próximo presidente de Chile, el Servicio Electoral del país (Servel) recordó a los ciudadanos que pueden acercarse a votar hasta las 18, hora local.
“El presidente de mesa cerrará la votación a las 18:00 horas, siempre que no haya electores esperando para votar, ya sea dentro o fuera del local”, aclaró la autoridad electoral en X.