Secciones
Mundo

Qué se sabe del ataque en la playa más famosa de Australia

Dos hombres asesinaron a balazos a, al menos, 16 personas, que estaban celebrando en Bondi Beach. Las autoridades lo calificaron como un acto terrorista, motivado por antisemitismo.

SECUELAS. Investigadores forenses relevaronn el sitio de la masacre. SECUELAS. Investigadores forenses relevaronn el sitio de la masacre.
Hace 5 Hs

SIDNEY, Australia.- Las autoridades australianas confirmaron la muerte de 16 personas, incluido un atacante, en un tiroteo en Bondi Beach, Sídney.

En la popular playa se estaba celebrando un evento para marcar el inicio de la festividad judía de Janucá al que asistían más de 1.000 personas, dijo la policía.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur (NSW), Chris Minns, afirmó que el ataque fue “diseñado para atacar a la comunidad judía de Sídney”. Lo que debería haber sido una “noche de paz y alegría” fue “destrozada” por un “ataque horrible y perverso”, añadió.

El tiroteo masivo fue calificado como el peor en años en Australia, ocurrió en Bondi Beach, Sídney, ayer a la tarde. Los servicios de emergencia recibieron las primeras llamadas alrededor de las 18.47, hora local.

Las víctimas

Las autoridades australianas confirmaron la muerte de 16 personas (incluido uno de los atacantes) y que 42 personas heridas fueron trasladadas a hospitales de la zona. Las edades de las víctimas diciendo van desde los 10 hasta los 87 años. Uno de ellos es un rabino británico y otro un turista francés. Un sobreviviente de la masacre perpetrada por Hamas el 7 de octubre de 2023 en Israel resultó herido en este atentado. Se trata de Arsen Ostrovsky, abogado internacional especializado en derechos humanos, quien figura entre las 39 personas hospitalizadas tras el tiroteo.

Atentado en Australia: la Cancillería argentina condenó el ataque “motivado por el odio y la intolerancia”

Atentado en Australia: la Cancillería argentina condenó el ataque “motivado por el odio y la intolerancia”

Los agresores

El comisionado de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, informó que la investigación sobre el tiroteo “avanzó” durante la noche y confirmó que los dos tiradores involucrados eran un padre y un hijo de 50 y 24 años. Los agentes no están buscando a otro pistolero. El hombre de 50 años murió en el lugar. El de 24 años permanece en el hospital en estado crítico.

Los motivos

Las autoridades australianas no dudaron en calificar el tiroteo como un acto “terrorista” y “antisemita”. Minns afirmó que el ataque fue “diseñado para atacar a la comunidad judía de Sídney”. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, reiteró que fue un “ataque dirigido contra los judíos australianos”.

Los explosivos

Sí. La policía confirmó que encontró “artefactos explosivos improvisados” en un vehículo cerca de la playa, el cual estaba vinculado al atacante fallecido.

El crudo relato de una testigo del atentado en Australia: "Parecía como fuegos artificiales"

El crudo relato de una testigo del atentado en Australia: Parecía como fuegos artificiales

Un ciudadano héroe

Sí, la actuación uno de los civiles presente fue calificada como heroica. El medio local 7News identificó a Ahmed al Ahmed, un vendedor de fruta de 43 años, como el hombre que forcejeó con uno de los agresores hasta arrebatarle el arma, una acción que permitió salvar muchas vidas. El propio Al Ahmed resultó herido de dos balazos y se encuentra hospitalizado.

La reacción internacional

Dirigentes del mundo condenaron el tiroteo, incluyendo a los presidentes Donald Trump, de Estados Unidos y Javier Milei, de Argentina, y el jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez. El Ministerio de Exteriores palestino también condenó la violencia y reafirmó su solidaridad con Australia. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reprochó a Australia haber reconocido al Estado palestino.

Multitudes se reunieron en ciudades europeas después del tiroteo fatal en Bondi Beach. Hubo vigilias en Londres, París y Berlín.

Temas Estados Unidos de AméricaAustraliaBenjamin NetanyahuDonald TrumpInseguridadArgentinaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Atentado en Australia: 11 muertos y 29 heridos en una celebración judía en Sídney

Atentado en Australia: 11 muertos y 29 heridos en una celebración judía en Sídney

Lo más popular
Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas
1

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Casi la mitad de los argentinos ya usa la inteligencia artificial, aunque para fines personales
2

Casi la mitad de los argentinos ya usa la inteligencia artificial, aunque para fines personales

Santa Herlinda y Santa Relinda: las hermanas que eligieron la fe y murieron por ella
3

Santa Herlinda y Santa Relinda: las hermanas que eligieron la fe y murieron por ella

Alerta global por campaña de phishing que imita servicios de firma electrónica y archivos digitales
4

Alerta global por campaña de phishing que imita servicios de firma electrónica y archivos digitales

El mito del trabajo para toda la vida entra en crisis: se presenta el pasaporte laboral
5

El mito del trabajo para toda la vida entra en crisis: se presenta el "pasaporte laboral"

¿Qué es la carta al Espíritu de la Navidad y cómo se debe escribir? Guía paso a paso para que los Adultos pidan sus deseos
6

¿Qué es la carta al Espíritu de la Navidad y cómo se debe escribir? Guía paso a paso para que los Adultos pidan sus deseos

Más Noticias
Quemar grasa en menos tiempo: el entrenamiento de 10 minutos recomendado por la NASA

Quemar grasa en menos tiempo: el entrenamiento de 10 minutos recomendado por la NASA

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Stablecoins: cinco razones que explican su utilización

"Stablecoins": cinco razones que explican su utilización

La dieta anti-dolor: qué comer para proteger tus rodillas después de los 40

La dieta "anti-dolor": qué comer para proteger tus rodillas después de los 40

Ollas y sartenes brillantes: la mezcla fácil y sencilla con bicarbonato que funciona siempe

Ollas y sartenes brillantes: la mezcla fácil y sencilla con bicarbonato que funciona siempe

Cáscaras de limón y bicarbonato: para qué sirve esta mezcla casera y por qué cada vez más expertos la recomiendan

Cáscaras de limón y bicarbonato: para qué sirve esta mezcla casera y por qué cada vez más expertos la recomiendan

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

“Cuando aparece el celular, desaparece la infancia”

“Cuando aparece el celular, desaparece la infancia”

Comentarios