Condena global tras el atentado durante una celebración judía en Sídney

Por el terrible ataque en Bondi Beach, 12 personas murieron y 29 resultaron heridas. Falleció uno de los atacantes; la policía de Nueva Gales del Sur investiga el hecho.

Los equipos de rescate llegaron a Bondi Beach tras el grave tiroteo durante la fiesta judía de Janucá
Hace 1 Hs

El ataque ocurrido en Bondi Beach, en Sídney, durante una fiesta judía de Janucá generó una inmediata y contundente reacción de la comunidad internacional, que expresó su repudio y solidaridad con las víctimas. El atentado dejó un saldo de 12 personas muertas y 29 heridas, provocando conmoción dentro y fuera de Australia.

Dirigentes políticos, referentes religiosos y organizaciones internacionales coincidieron en condenar el hecho y señalar la gravedad de un ataque perpetrado en el marco de una celebración religiosa. Desde distintos países se multiplicaron los mensajes de acompañamiento, calificando lo ocurrido como un acto de violencia intolerable que atenta contra la convivencia y la libertad religiosa.

La Federación Sionista de Australia manifestó el profundo impacto que el atentado provocó en la comunidad judía del país, señalando el estado de shock y la preocupación generalizada. En la misma línea, el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, expresó públicamente su dolor y remarcó el sufrimiento de quienes perdieron a familiares y seres queridos mientras participaban de una festividad tradicional.

Desde Europa, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se sumó a las expresiones de condena y transmitió su cercanía con las víctimas, describiendo el ataque como un “acto horrible”. A su vez, líderes y representantes de otras confesiones religiosas, tanto cristianas como musulmanas, repudiaron el atentado y llamaron a la unidad, la compasión y la solidaridad frente al odio.

Organizaciones judías internacionales también hicieron hincapié en el simbolismo del ataque, ocurrido al inicio de Janucá, una celebración que se vive de manera pública y abierta. En ese sentido, advirtieron sobre el impacto que este tipo de hechos tiene en el contexto de un aumento de actos antisemitas y subrayaron que la lucha contra el odio y la violencia es una responsabilidad compartida por toda la sociedad.

Mientras la policía de Nueva Gales del Sur continúa con la investigación para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades, las repercusiones del atentado siguen resonando a nivel internacional, con llamados a reforzar el compromiso colectivo contra el antisemitismo y la violencia extremista.

“El hecho de que este atentado haya ocurrido justo al comienzo de Janucá no es casual: es una fiesta que se celebra en espacios públicos. Encender las luces no es un gesto privado, sino una afirmación visible de identidad y libertad. Atacar en este momento significa querer golpear precisamente esto: la presencia judía, el derecho de los judíos a vivir abiertamente, sin tener que esconderse”, afirma en un mensaje la Unión de Jóvenes Judíos de Italia. “Frente a un aumento alarmante de los actos antisemitas en el mundo, reiteramos que la lucha contra el odio no es una batalla solo de la comunidad judía, sino una responsabilidad colectiva”, consignó el sitio Vaticannews.va

“Noticias profundamente angustiosas las que llegan desde Australia”, escribió en X el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, mostrando su cercanía con quienes fueron afectados por lo que calificó como un “acto horrible”. También representantes de la fe cristiana y musulmana condenaron el ataque y se unieron en oración por las víctimas. “Este es un momento en el que todos los australianos, incluida la comunidad musulmana, deben unirse con compasión y solidaridad”, declaró el Australian National Imams Council en un comunicado.

