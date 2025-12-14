Condena global tras el atentado durante una celebración judía en Sídney

“El hecho de que este atentado haya ocurrido justo al comienzo de Janucá no es casual: es una fiesta que se celebra en espacios públicos. Encender las luces no es un gesto privado, sino una afirmación visible de identidad y libertad. Atacar en este momento significa querer golpear precisamente esto: la presencia judía, el derecho de los judíos a vivir abiertamente, sin tener que esconderse”, afirma en un mensaje la Unión de Jóvenes Judíos de Italia. “Frente a un aumento alarmante de los actos antisemitas en el mundo, reiteramos que la lucha contra el odio no es una batalla solo de la comunidad judía, sino una responsabilidad colectiva”, consignó el sitio Vaticannews.va