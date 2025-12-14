Secciones
Cómo es hoy la vida de Marilyn, la hija de Silvia Süller: reencuentros, distancia y perfil bajo

A los 38 años, la hija mayor de la ex vedette mantiene un perfil bajo y una vida lejos de los medios, marcada por reencuentros familiares, distancias prolongadas y escasas apariciones públicas.

Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

En un mundo donde la exposición mediática suele ser el pasaporte hacia la fama, Marilyn, la hija mayor de la histórica figura del espectáculo Silvia Süller, eligió otro camino. Hoy, a los 38 años, la mujer mantiene una vida completamente alejada de los reflectores y de la vorágine pública que marcó gran parte de la carrera de su madre. A diferencia de la ex vedette, conocida por sus apariciones televisivas y sus polémicas declaraciones, Marilyn prefiere la privacidad: vive de manera discreta y lejos de los escándalos.

La escasa información disponible sobre ella proviene, en buena medida, de las publicaciones de Silvia Süller, quien en ocasiones comparte imágenes familiares en redes sociales. Marilyn es madre y se la ve centrada en su familia, con dos hijos, y con un vínculo con su madre que tuvo sus idas y vueltas a lo largo de los años. La última vez que fue vista públicamente data de hace varios años, y desde entonces su figura se mantiene fuera del escrutinio público.

El vínculo entre Marilyn y Silvia Süller estuvo marcado por largas etapas de distanciamiento. Hubo períodos en los que madre e hija pasaron años sin diálogo, y durante ese tiempo la joven vivió con su abuela y su tía. La última aparición pública de peso se dio en 2018, cuando Silvia sufrió un grave problema de salud tras un infarto. En ese contexto, la visita de Marilyn tomó especial relevancia y fue la propia mediática quien relató el impacto del reencuentro: “Vino Marilyn y estoy re feliz. Cuando la vi me morí, no lo podía creer”, expresó conmovida. Ese episodio se convirtió en uno de los momentos más recordados de una relación atravesada por tensiones y afecto.

La presencia de Marilyn volvió a hacerse visible en 2019, cuando acompañó a su madre tras el fallecimiento de su abuela. Además del duelo familiar, ese encuentro propició un reencuentro con Cristian, el hijo que Silvia tuvo con Silvio Soldán. Fue una de las escasas ocasiones en las que los tres compartieron un mismo espacio, aunque la calma tampoco logró sostenerse en el tiempo.

En cuanto a su vida actual, la información disponible llegó principalmente a través de las redes sociales de Silvia Süller. Hasta 2021, la mediática publicó fotos y mensajes dedicados a Marilyn, con saludos de cumpleaños y escenas junto a sus nietos. En uno de esos posteos escribió: “Festejando el cumple de Marilyn. Con el cuello de pompones que le regalé y le encantó. Tomando el té y paseando por Villa Urquiza con mis nietitos Franky de 5 y Benja de 1. ¡Hermosa tarde!”. Esas publicaciones permitieron conocer un costado íntimo que, de otro modo, habría quedado fuera del ojo público.

