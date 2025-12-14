Cómo es hoy la vida de Marilyn, la hija de Silvia Süller: reencuentros, distancia y perfil bajo

El vínculo entre Marilyn y Silvia Süller estuvo marcado por largas etapas de distanciamiento. Hubo períodos en los que madre e hija pasaron años sin diálogo, y durante ese tiempo la joven vivió con su abuela y su tía. La última aparición pública de peso se dio en 2018, cuando Silvia sufrió un grave problema de salud tras un infarto. En ese contexto, la visita de Marilyn tomó especial relevancia y fue la propia mediática quien relató el impacto del reencuentro: “Vino Marilyn y estoy re feliz. Cuando la vi me morí, no lo podía creer”, expresó conmovida. Ese episodio se convirtió en uno de los momentos más recordados de una relación atravesada por tensiones y afecto.