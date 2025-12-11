Fuerte temporal en Santa Fe: tornados volaron techos y arrancaron árboles de raí

Dos tornados afectaron este jueves a la zona central de Santa Fe, en medio de un fuerte temporal que, en cuestión de segundos, arrancó techos y árboles de raíz en áreas rurales ubicadas al oeste de Rosario.
Vecinos de distintas localidades registraron los fenómenos con sus celulares, mientras en el Gran Rosario y alrededores continúa vigente una alerta amarilla por tormentas.
El primer episodio se reportó en Carcarañá, localidad situada a poco más de 45 kilómetros al oeste de Rosario, en plena pampa santafesina. Cerca de las 13.15, el cielo oscurecido anticipaba la llegada del temporal, pero los habitantes comenzaron a notar que al granizo se sumaban ráfagas de viento más intensas. A lo lejos, las nubes formaban un torbellino que rápidamente tomó altura. Varios vecinos grabaron el momento.
No obstante, el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático de Santa Fe indicó que la situación fue aún más severa pocos kilómetros al oeste, en Cañada de Gómez, una zona más rural. Allí también se registraron techos y tinglados arrancados, además de árboles derribados de raíz por la fuerza de las ráfagas. Todo ocurrió apenas minutos antes del fenómeno en Carcarañá, ubicada 25 kilómetros al este por la Autovía Rosario-Córdoba.
Desde el organismo meteorológico explicaron que estos eventos no deberían resultar sorprendentes para los habitantes locales.
Alerta amarilla
En diálogo con Rosario3, Facundo Azar, integrante del Centro de Monitoreo, recordó que esta región forma parte del denominado pasillo de tornados: “Es un concepto meteorológico que designa la segunda área con mayor recurrencia de tornados a nivel mundial, luego del área Tornado Alley en los Estados Unidos”. Este corredor atmosférico comprende el sur santafesino, el centro del Litoral, zonas de Córdoba y sectores de Entre Ríos.
“En nuestra zona anualmente también registramos tornados, pero en la gran mayoría de las ocasiones ocurren de noche o en áreas rurales y por eso no llegamos a comprender la magnitud del fenómeno”, agregó, reprodujo el diario Clarín.
Por el momento, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla para el centro de Santa Fe y el área del Gran Rosario por posible caída de granizo, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y actividad eléctrica durante tormentas que podrían continuar en las próximas horas.