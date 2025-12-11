Fuerte temporal en Santa Fe: tornados volaron techos y arrancaron árboles de raí

No obstante, el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático de Santa Fe indicó que la situación fue aún más severa pocos kilómetros al oeste, en Cañada de Gómez, una zona más rural. Allí también se registraron techos y tinglados arrancados, además de árboles derribados de raíz por la fuerza de las ráfagas. Todo ocurrió apenas minutos antes del fenómeno en Carcarañá, ubicada 25 kilómetros al este por la Autovía Rosario-Córdoba.