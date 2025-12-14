Cerisola apeló su condena y la defensa denuncia “un fallo arbitrario basado en hechos no imputado

El abogado Alfredo Falú, defensor de Olga Graciela Cudmani, presentó un recurso de casación ante la Cámara Federal para pedir la nulidad de la condena que le impuso el Tribunal Oral Federal y cuestionó con dureza el razonamiento utilizado por los jueces. E letrado afirmó que el fallo “carece de fundamentación suficiente, vulnera el principio de congruencia y construye una hipótesis fáctica inexistente”, al imputar a su asistida un rol decisivo en presuntas irregularidades sin observar su verdadera función jerárquica y las competencias del área a su cargo. Según Falú, la sentencia “no respeta los hechos contenidos en el requerimiento de elevación a juicio”, lo que la vuelve -a su criterio- insanablemente arbitraria. Falú acusa al tribunal de haber edificado la condena sobre inferencias sin respaldo probatorio. “El Tribunal arriba a conclusiones dogmáticas sin explicar de qué modo la imputada habría intervenido en la maniobra que describe”, sostuvo, al remarcar que la sentencia “se aparta del plexo probatorio producido en debate” y que prescinde de valorar testimonios y pericias que -según afirma- exoneraban a Cudmani de responsabilidad. El defensor subraya que el fallo “omite todo análisis técnico sobre las funciones reales de la Dirección General de Construcciones Universitarias” y que la sentencia “atribuyó decisiones que nunca estuvieron bajo la órbita de Cudmani”, construyendo un relato que -a su entender- no coincide con los hechos ventilados en juicio. El recurso dedica un capítulo extenso a cuestionar la interpretación del tribunal sobre las contrataciones de obras y el régimen reglamentario. Falú sostiene que el TOF “tergiversa la normativa interna” al suponer que Cudmani tenía capacidad de decisión sobre los procesos administrativos, cuando -según la defensa- su rol era técnico y subordinado.