Lluvias torrenciales y vientos le suman más caos a Gaza

“La tempestad tuvo un impacto grave en la población, pues edificios se derrumbaron y como gran de parte de las infraestructuras resultaron destruidas, ya no absorben la gran cantidad de lluvia”, dice Mahmud Bassal, portavoz de la Defensa civil de Gaza. La organización, que da primeros auxilios bajo la autoridad de Hamas, afirmó que la tempestad causó la muerte de una persona, aplastada por un muro que cedió.