Adiós a Héctor Alterio, un ícono del cine

Reproducimos aquí una nota que LA GACETA publicó el 4 de junio de 1981, cuando el gran actor fallecido ayer en España visitó Tucumán.

EL ADIÓS. Héctor Alterio, nacido hace 96 años en Buenos Aires, falleció en Madrid, donde residía. EL ADIÓS. Héctor Alterio, nacido hace 96 años en Buenos Aires, falleció en Madrid, donde residía.
Hace 5 Hs

“En Argentina hay gente capaz de superar las falencias técnicas, y de lograr ese clima apropiado para lograr un buen film -manifestó ayer a LA GACETA a su arribo a Tucumán el actor Héctor Alterio-. Por supuesto, no es mi intención negar que la situación económica influye en el proceso fílmico. Pero quiero significar que también entran en juego otros factores”. Asimismo, añadió que un elemento muy importante en la producción de un film es el material humano, aunque reconoció que la faz técnica -obstáculo innegable en nuestro país- también lo es. “Lo importante es quién es el director, quiénes son mis compañeros, y cómo logra el director el clima apropiado de trabajo”, declaró.

Tras seis años de ausencia de Argentina, el actor Héctor Alterio volvió al país para cubrir el rol protagónico de “Los viernes de la eternidad”

DESDE 1969. Estuvo casado con Modesta Ángela “Tita” Bacaicoa. DESDE 1969. Estuvo casado con Modesta Ángela “Tita” Bacaicoa.
CON SUS HIJOS. Ernesto (nacido en 1970) y Malena (1974). CON SUS HIJOS. Ernesto (nacido en 1970) y Malena (1974).

Trayectoria

En el año 1975 Alterio viajó a España, donde se encuentra radicado en la actualidad. Esos siete años de experiencia extranjera le sirvieron -según sus declaraciones- para consolidarse en su tarea actoral. El hecho de tener la posibilidad de trabajar en coproducciones con Francia o Inglaterra le abrieron nuevas perspectivas, que él, por ahora, no parece dispuesto a desechar.

Creación

“Con respecto al tema de la censura, confieso que tengo bastantes conflictos”, declaró. “Por ejemplo, si tomamos el caso del cine español, los grandes hitos cinematográficos se crearon en el período de la censura franquista. En cambio, cuando llegó el ‘destape’ muchos se quedaron paralizados. Por supuesto, yo no estoy con la censura, pero hay mucha gente que la utiliza como una excusa para no crear. Además, creo que lo peor radica en aquellos que se autocensuran. En cuanto a Argentina, hay que esperar a que los creadores encuentren una forma de canalizar sus inquietudes. Muchas veces, ante la imposición de trabas, el realizador se ve exigido a crear un film con ciertos simbolismos. Y eso es positivo. porque exige al espectador una sublectura, es decir, le exige repensar la cosa, ir más allá de lo que le presenta la pantalla”.

“EL HIJO DE LA NOVIA”. Alterio caracteriza al padre del protagonista (a cargo de Ricardo Darín) y al esposo de Norma (Norma Aleandro). “EL HIJO DE LA NOVIA”. Alterio caracteriza al padre del protagonista (a cargo de Ricardo Darín) y al esposo de Norma (Norma Aleandro).

Cine nacional

En lo referente al futuro del cine nacional, el actor evitó formular declaraciones. “Por cuanto hace tiempo que estoy fuera del país, y no conozco demasiado como para opinar”. Tampoco quiso referirse a sus personajes, en particular al que le tocó interpretar en el film presentado anoche. “Con respecto a mis personajes -declaró- prefiero no hablar de ellos. Tengo una cierta inhibición al respecto. Prefiero que el espectador lo analice por sí mismo. Será tal vez que yo no soy un teórico, sino un actor netamente intuitivo...”

“CABALLOS SALVAJES”. En el filme de 1995 dijo una de las frases más populares del cine nacional: “La puta que vale la pena estar vivo”. “CABALLOS SALVAJES”. En el filme de 1995 dijo una de las frases más populares del cine nacional: “La puta que vale la pena estar vivo”.
“LA HISTORIA OFICIAL”. Protagonizó con Norma Aleandro la primera película argentina que ganó un Oscar, en 1985. “LA HISTORIA OFICIAL”. Protagonizó con Norma Aleandro la primera película argentina que ganó un Oscar, en 1985.
“CAMILA”. En la multipremiada película de María Luisa Bemberg de 1984, Alterio hace el papel del padre de Camila O’Gorman. “CAMILA”. En la multipremiada película de María Luisa Bemberg de 1984, Alterio hace el papel del padre de Camila O’Gorman.

El cine lo hizo famoso

ESTUVO EN CUATRO DE LAS CINCO PELÍCULAS ARGENTINAS QUE ASPIRARON A UN OSCAR

Su nombre completo fue Héctor Benjamín Alterio Onorato, hijo de padres de origen italiano. Nació en Buenos Aires el 21 de septiembre de 1929. Debutó en teatro, en 1948. Fue en el cine donde su figura cobró notoriedad. Comenzó en 1965 con “Todo sol es amargo”, de Alfredo Mathé. Participó en cuatro de las primeras cinco películas argentinas que fueron candidatas en la instancia final del Oscar a la mejor película de habla no inglesa. La primera fue “La tregua (1974), de Sergio Renán. En la foto, su “look” a comienzos de los años 80.

