Llegan las Gemínidas, la lluvia de estrellas más intensa del año: el horario de este espectáculo imperdible

El cielo no podrá atestiguar un espectáculo más deslumbrante que el de esta noche. Hasta 150 estrellas fugaces desfilarán por el firmamento nocturno en uno de los eventos astronómicos más esperados del año: la lluvia de meteoros Gemínidas. Este show promete superar a cualquier otra lluvia de estrellas del año en brillo e intensidad. Preparate para dirigir la mirada hacia la oscuridad, porque la naturaleza está a punto de ofrecer su acto más inolvidable.
Las Gemínidas son conocidas por su espectacularidad, superando incluso a sus primas veraniegas. De hecho, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) explica en un artículo de Infobae que sus principales características son que son "más brillantes, más numerosas y se mueven más despacio, permitiendo disfrutarlas durante más tiempo". En condiciones ideales de observación, los expertos estiman que es posible avistar aproximadamente 150 meteoros por hora, lo que representa un 50% más que el promedio de las Perseidas.
Además de su número, el color es otro de sus grandes atractivos, con meteoros que desfilan en tonalidades que van del amarillo al verde, añadiendo un toque vibrante al lienzo estelar.
Su origen es único: un asteroide
A diferencia de la mayoría de las lluvias de estrellas, que provienen de los restos que dejan los cometas, las Gemínidas tienen una historia diferente y fascinante. Su origen está en el asteroide (3200) Faetón. Este objeto, de entre 5 y 6 kilómetros de diámetro, tiene una órbita que lo acerca mucho al Sol. Este calor extremo provoca que el asteroide desprenda polvo y pequeños fragmentos que quedan distribuidos a lo largo de su trayectoria.
Cada diciembre, la Tierra atraviesa esta estela de partículas. Al ingresar a nuestra atmósfera a gran velocidad, se desintegran por la fricción, generando esa lluvia brillante que conocemos como meteoros.
Cuándo y cómo ver el pico de intensidad
Si bien esta lluvia de estrellas está activa desde el 7 de diciembre y se extenderá hasta el 17, el momento ideal para la observación, cuando alcanzará su punto álgido, será en la noche del 13 de diciembre y la madrugada del 14. La franja horaria óptima para disfrutar del máximo esplendor será entre las 22:00 del sábado 13 y la medianoche, a las 00:00 del domingo 14 (hora de Argentina), aunque se podrán ver meteoros desde las horas previas.
La buena noticia para los aficionados es que este año las condiciones serán favorables. El IAC explica que, si bien "el enemigo de la observación de meteoros es la luz de la Luna", afortunadamente, esta "estará en fase de cuarto menguante y no aparecerá en el cielo hasta alrededor de las 03:00 de la madrugada", facilitando la tarea.
Consejos para disfrutar al máximo
Para no perderse ni un detalle de este fenómeno, los expertos aconsejan buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica de la ciudad. No será necesario utilizar telescopios ni equipos especiales, ya que la lluvia se puede observar perfectamente a simple vista. Solo se recomienda llevar buen abrigo, paciencia y, sobre todo, esperar unos minutos a que la vista se acostumbre a la oscuridad.
La Asociación Astronómica de España aconseja en el artículo de Infobae, para ubicarlas mejor, mirar "esencialmente hacia el este al comienzo de la noche y, a medida que pasa esta, más hacia arriba, hacia el cénit".