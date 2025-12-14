Llegan las Gemínidas, la lluvia de estrellas más intensa del año: el horario de este espectáculo imperdible

Las Gemínidas son conocidas por su espectacularidad, superando incluso a sus primas veraniegas. De hecho, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) explica en un artículo de Infobae que sus principales características son que son "más brillantes, más numerosas y se mueven más despacio, permitiendo disfrutarlas durante más tiempo". En condiciones ideales de observación, los expertos estiman que es posible avistar aproximadamente 150 meteoros por hora, lo que representa un 50% más que el promedio de las Perseidas.