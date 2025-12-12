Secciones
Un espectáculo en el cielo nocturno: cómo ver la lluvia de Gemínidas de 2025

Este fin de semana quienes estén en regiones despejadas podrán sacar las reposeras para observar el firmamento.

Durante dos noches los latinoamericanos podrán ser testigos de este fenómeno anual. Durante dos noches los latinoamericanos podrán ser testigos de este fenómeno anual. Foto: Connor Joslin
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Cada diciembre, el cielo es escenario de un espectáculo indescriptible con la lluvia de meteoros. Las palabras no hacen justicia a la danza de estrellas que se produce en el firmamento durante los movimientos de las Gemínidas. Este año, el sur de América será el sitio favorecido para observarlas. Pero, según la American Meteor Society, solo se podrá ver durante la mitad de la noche y a una velocidad reducida.

Video: la NASA reveló fotos inéditas del cometa 3I/ATLAS y expertos advierten que se “activa” antes de llegar a la Tierra

Las lluvias de meteoros se dan cuando material exterior a la atmósfera terrestre ingresa en ella, generando fricción con sus gases. Esto genera destellos que pueden verse a miles de kilómetros. La mayoría de las lluvias de estrellas o lluvias de meteoros se dan cuando la Tierra pasa por la estela de un cometa. Pero en el caso de las Gemínidas, pasa por la estela de Faetón 3200, un asteroide cercano a nuestro planeta.

Los restos de Faetón 3200 son más grandes que los de los cometas. Además, según destacan los especialistas, también contienen cierto tipo de metal y minerales, lo que hace que se produzcan colores como el naranja asociado al calcio y silicio o el amarillo asociado al hierro y el sodio.

Cuándo se podrá ver la lluvia de estrellas, según National Geographic

Según la revista National Geographic, este fin de semana podrán observarse las Gemínidas en el cielo nocturno si las condiciones meteorológicas lo permiten. Es decir que tendrán mayor facilidad para observarlas quienes se encuentren en sitios que no estén nublados. El inicio para verlas se dará a partir de la noche del 13 de diciembre y, para gracia de quienes quieran aprovechar para ver en días posteriores, podrán verse hasta la mañana del 15 de diciembre.

La Luna durante estos días estará menguada en un 75% por lo que solo un cuarto de su cuerpo será visible. La menor luminosidad del astro nocturno permite visualizar mejor los demás fenómenos lumínicos del cielo. “Lo mejor es empezar a mirar hacia arriba al anochecer, cuando el radiante o punto desde el que parecen emanar los meteoros (en este caso, la constelación de Géminis) se eleva y el cielo permanece sin Luna”, publicaron en NatGeo.

Para hacer un avistaje en mejores condiciones, se recomienda utilizar una silla reclinable y, en las zonas de temperaturas más bajas, utilizar un abrigo o mantas para cubrirse de la intemperie. Lo ideal es dejar que los ojos se adapten a la falta de luz durante 20 o 30 minutos y luego de ese período tendrán mayor capacidad para concentrarse en lo que ocurre en la oscuridad.

