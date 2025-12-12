Un espectáculo en el cielo nocturno: cómo ver la lluvia de Gemínidas de 2025

Las lluvias de meteoros se dan cuando material exterior a la atmósfera terrestre ingresa en ella, generando fricción con sus gases. Esto genera destellos que pueden verse a miles de kilómetros. La mayoría de las lluvias de estrellas o lluvias de meteoros se dan cuando la Tierra pasa por la estela de un cometa. Pero en el caso de las Gemínidas, pasa por la estela de Faetón 3200, un asteroide cercano a nuestro planeta.