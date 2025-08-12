Las Perseidas 2025: fechas, horas y lugares para ver la mejor lluvia de estrellas en años

Por qué las Perseidas 2025 serán especiales

Este año las condiciones de observación son especialmente favorables. Aunque la Luna llena del 9 de agosto aportó algo de luminosidad, la intensidad y el brillo de muchos de los meteoros permitirán disfrutar del fenómeno incluso con cierta claridad nocturna. La previsión de densidad, cercana a los 100 meteoros por hora en su pico, convierte a la edición de 2025 en una de las más potentes de la última década.