Las Perseidas 2025: fechas, horas y lugares para ver la mejor lluvia de estrellas en años

España se prepara para vivir este agosto una de las lluvias de estrellas más espectaculares de los últimos tiempos. Las Perseidas, conocidas popularmente como Lágrimas de San Lorenzo, volverán a cruzar el cielo entre el 17 de julio y el 24 de agosto, pero será en las noches del 12 y 13 de agosto cuando alcancen su punto máximo de actividad.
En esos días, bajo cielos oscuros, se podrán observar decenas de meteoros cada hora, algunos de ellos muy brillantes, ofreciendo un espectáculo único para los amantes de la astronomía.
Por qué las Perseidas 2025 serán especiales
Este año las condiciones de observación son especialmente favorables. Aunque la Luna llena del 9 de agosto aportó algo de luminosidad, la intensidad y el brillo de muchos de los meteoros permitirán disfrutar del fenómeno incluso con cierta claridad nocturna. La previsión de densidad, cercana a los 100 meteoros por hora en su pico, convierte a la edición de 2025 en una de las más potentes de la última década.
Mejor hora para ver la lluvia de estrellas
Los astrónomos recomiendan observarlas desde la medianoche hasta poco antes del amanecer, cuando la Tierra se encuentra en la posición ideal para que los meteoros entren en la atmósfera a gran velocidad y produzcan sus característicos destellos.
Si bien el pico oficial será en la madrugada del 12 al 13 de agosto, las noches anteriores y posteriores también ofrecerán buenas condiciones de observación.
Dónde ver las Perseidas en España
Para apreciar la lluvia de estrellas en todo su esplendor es clave alejarse de la contaminación lumínica. Entre los mejores lugares del país destacan:
- Sierra de Gredos y Sierra de Guadarrama (Península)
- Parque Nacional del Teide y la isla de La Palma (Canarias)
- Cabo de Gata (Almería)
Las zonas elevadas y con horizonte despejado aumentan la visibilidad y la sensación de inmersión bajo el cielo estrellado.
Consejos para disfrutar al máximo
- Llegar con antelación para que la vista se adapte a la oscuridad.
- Observar a simple vista, sin telescopios ni prismáticos.
- Recostarse para abarcar el mayor campo visual posible.
- Dirigir la mirada hacia la zona noreste del cielo, cerca de la constelación de Perseo, el radiante del que parecen surgir los meteoros.
Este agosto, las Perseidas prometen un espectáculo celeste que difícilmente se repetirá en muchos años, una cita imprescindible para quienes disfrutan del cielo nocturno.