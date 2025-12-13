Los mejores del mejor oficio del mundo

El conjunto de trabajos premiados es una valiosa muestra del esfuerzo, el compromiso, la calidad y el rigor que decenas de redacciones generan cada día, intentando sintonizar con los intereses y preocupaciones de las audiencias, oxigenando la convivencia y consolidando los pilares institucionales de la sociedad. La salud, el deporte, la cultura, la economía, la justicia, la política son cubiertas a través de grandes historias que nos muestran el bosque que a veces tapa un árbol y de historias mínimas que nos emocionan y nos conectan con el otro. Son los insumos de la gran conversación pública que debemos sostener y dinamizar. Ese periodismo que nos interpela, nos conmueve, nos sorprende, nos humaniza y nos hace reflexionar es el que debe ser resaltado en la figura de esos entusiastas que ejercen su oficio intentando ser mejores.