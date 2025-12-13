Secciones
Referentes de la vida pública asistieron al tradicional encuentro de Adepa
Hace 4 Hs

El jueves 11 de diciembre se llevó a cabo la comida de fin de año Adepa, en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires. Acudieron representantes de los tres poderes del Estado, referentes de todo el arco político, líderes empresariales, académicos, diplomáticos, periodistas y referentes sociales. Entre los asistentes, estuvieron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y los gobernadores de Catamarca y San Juan, Raúl Jalil y Marcelo Orrego.

“El periodismo no quiere ser enemigo de nadie; quiere hacer su trabajo. La tensión entre prensa y poder existe por definición democrática, y es incómoda. Pero no necesita ni debe ser traumática” expresó, ante un salón repleto de figuras de distintos mundos, el presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), Martín Etchevers.

La comida contó con tres reconocimientos a personalidades por su trayectoria y su aporte al fortalecimiento de los valores democráticos, la libertad de prensa y el ejercicio profesional del periodismo en la Argentina.

El primero de los reconocimientos fue a los camaristas que juzgaron a las Juntas Militares en 1985 a 40 años de ese juicio que marcó la historia argentina. León Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Aráoz, Jorge Torlasco, Andrés D’Alessio y Guillermo Ledesma fueron homenajeados por su valentía y su fundamental aporte a la democracia.

Machado

El segundo de los reconocimientos fue María Corina Machado, la activista venezolana que ganó el Premio Nobel de la Paz este año. Adepa decidió otorgarle el Gran Premio de Honor Internacional por su coraje cívico.

Finalmente, se reconoció a Guillermo Ignacio, quien fue director de Ecos Diarios y de la señal televisiva TSN Necochea y ex presidente de Adepa, por su aporte al periodismo argentino y su compromiso con los valores democráticos.

Estuvieron presentes legisladores de distintos partidos, como Patricia Bullrich (LLA), Emilio Monzó (EF), Nicolás Trotta (UP) y Cristian Ritondo (PRO). Entre los miembros del Poder Judicial y del mundo jurídico, asistieron la jueza de la Corte tucumana Claudia Sbdar; la jueza del Tribunal Superior de Justicia porteño, Inés Weinberg de Roca; el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky; y los juristas Daniel Sabsay, Alberto Bianchi; Carlos Laplacette y Hugo Wortman Jofre. Entre otros periodistas y directivos de medios, dieron el presente Fernán Saguier, Héctor Aranda, Carolina Amoroso, Luciana Geuna, Silvia Mercado, Alfredo Leuco, Hernán Cappiello, Daniel Santoro, Manu Jove, Jorge Liotti y Debora Plager, quien estuvo a cargo de la conducción del evento.

Asociación de Entidades Periodísticas ArgentinasDiego SantilliHoracio Daniel RosattiManuel AdorniMartín MenemMaria Corina MachadoSandra Pettovello
