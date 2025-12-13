Referentes de la vida pública asistieron al tradicional encuentro de Adepa

El jueves 11 de diciembre se llevó a cabo la comida de fin de año Adepa, en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires. Acudieron representantes de los tres poderes del Estado, referentes de todo el arco político, líderes empresariales, académicos, diplomáticos, periodistas y referentes sociales. Entre los asistentes, estuvieron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y los gobernadores de Catamarca y San Juan, Raúl Jalil y Marcelo Orrego.