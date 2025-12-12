Adepa entregó los premios a la excelencia periodística

En esta edición participaron 684 profesionales de prensa, con un total de 1.801 trabajos divididos en 22 categorías. Al comenzar el acto, el presidente de la Comisión de Premios de Adepa, José Claudio Escribano, dijo que "estamos muy agradecidos a todos ustedes por haberse presentado a los premios y felicitarlos por haber sido quienes han triunfado. A la familia que los ha acompañado, a los amigos, a ese mundo que nos contiene y fortalece en momentos de angustia y sabe compartir nuestras alegrías. Esta es una mañana importante para todos: para los premiados por su consagración profesional, y para Adepa, porque una vez más se demuestra la extraordinaria capacidad de convocatoria adquirida a lo largo de sus 63 años de existencia".