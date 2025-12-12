Secciones
Adepa entregó los premios a la excelencia periodística
LOS PREMIADOS. Los periodistas distinguidos en Adepa estuvieron el miércoles en el auditorio de la Universidad Católica Argentina. LOS PREMIADOS. Los periodistas distinguidos en Adepa estuvieron el miércoles en el auditorio de la Universidad Católica Argentina.
Hace 3 Hs

En un acto realizado en el auditorio de la Universidad Católica Argentina, se entregaron el miércoles los Premios Adepa al Periodismo, que reconocen la excelencia profesional de los periodistas, reporteros gráficos, dibujantes, editores y diseñadores de todo el país.

El certamen, organizado desde hace 36 años por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), destaca las mejores producciones periodísticas de medios impresos y digitales de la Argentina. 

En esta edición participaron 684 profesionales de prensa, con un total de 1.801 trabajos divididos en 22 categorías. Al comenzar el acto, el presidente de la Comisión de Premios de Adepa, José Claudio Escribano, dijo que "estamos muy agradecidos a todos ustedes por haberse presentado a los premios y felicitarlos por haber sido quienes han triunfado. A la familia que los ha acompañado, a los amigos, a ese mundo que nos contiene y fortalece en momentos de angustia y sabe compartir nuestras alegrías. Esta es una mañana importante para todos: para los premiados por su consagración profesional, y para Adepa, porque una vez más se demuestra la extraordinaria capacidad de convocatoria adquirida a lo largo de sus 63 años de existencia".

Distinciones

Tres periodistas de LA GACETA recibieron distinciones. En la Categoría Educación (Premio Adepa/Academia Nacional de Educación) obtuvieron el 2º Premio Álvaro Medina y Matías Auad por el trabajo: “Los chicos están pidiendo a gritos ser escuchados»: por qué el bienestar digital debería ser parte de la currícula escolar”, publicado en el programa “Panorama Tucumano” del 13 de mayo y en LA GACETA del 14 de mayo, referido a las demandas y del colectivo estudiantil y los desafíos de los sistemas educativo y de salud con las pantallas y los celulares.

ÁLVARO MEDINA. ÁLVARO MEDINA.
MATÍAS AUAD. MATÍAS AUAD.

En la Categoría Deporte (Premio Adepa/Diario Huarpe (San Juan) recibió una mención especial Benjamín Papaterra por el trabajo “El Real Madrid santiagueño: no tienen Champions League, pero son la “realeza” del monte”, publicado el 18 de enero, sobre Potrero Bajada, de San José del Boquerón, uno de los 343 clubes participantes del Regional Federal Amateur, la cuarta división del fútbol argentino.

BENJAMÍN PAPATERRA. BENJAMÍN PAPATERRA.
