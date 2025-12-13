Guillermo Ignacio, Adepa y la libertad de prensa

Escuché hablar de Willie Ignacio desde que yo era un chico que iba al colegio primario, en la mesa familiar encabezada por mi padre, en esos años director de LA GACETA, a la que concurrían otros funcionarios del diario. En alguna ocasión podía tratarse de una frase con tono crítico, porque Ignacio impulsaba una revista dominical que circularía con varios diarios y que podría competir con la nuestra. Pero mis recuerdos más nítidos se asocian a momentos más delicados, como el de la madrugada en que quemaron una edición completa de nuestro diario. En días como esos, mientras la policía no actuaba y la justicia no reaccionaba, uno de los pocos y, a veces, el único teléfono que respondía los llamados era el de Willie Ignacio. Lo que yo escuchaba en la mesa de mi casa, lo sabría mucho más tarde, se repetía a lo largo y ancho del país, en decenas de mesas, en decenas de redacciones.