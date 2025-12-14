La distancia ideal entre el sillón y la TV: cómo elegir el tamaño correcto de pantalla

Desde el sitio Dormitorum advierten que la correcta ubicación del sofá no solo influye en el confort, sino también en la salud visual. “La distancia sofá-TV no solo afecta el confort sino también la salud ocular. Colocar la televisión muy lejos deforma la imagen y dificulta la comprensión de detalles pequeños, algo especialmente relevante en modelos grandes y de alta definición. Por el contrario, ubicar el sofá demasiado cerca puede forzar la vista, provocar molestias cervicales y afectar el disfrute general del contenido”, explican.