Secciones
SociedadActualidad

Google Maps: el sencillo truco para conocer tu código postal exacto en segundos

La app ofrece una función poco conocida que permite ver el código postal exacto de cualquier dirección en segundos.

Google Maps: el sencillo truco para conocer tu código postal exacto en segundos
Hace 2 Hs

Google Maps se consolidó como una de las aplicaciones más utilizadas para buscar rutas, encontrar la mejor manera de llegar a un destino o visualizar la ubicación exacta de un punto en el mapa.

Sin embargo, estas no son sus únicas funciones: la herramienta también permite conocer el código postal de cualquier dirección en cuestión de segundos.

El código postal cumple un rol fundamental en la identificación de departamentos, partidos y localidades dentro de un país. Se trata de un número -o combinación alfanumérica- que delimita zonas específicas y facilita la ubicación precisa de un destino.

Cómo conocer tu código postal con Google Maps

Para obtener el código postal exacto de una dirección usando Google Maps, se deben seguir estos pasos:

1. Ingresar a la aplicación de Google Maps desde un dispositivo celular.

2. Mantener presionado con el dedo sobre la calle necesaria hasta que aparezca una marca roja en el mapa.

3. En la parte inferior se podrá ver la información de la calle acompañada del código postal exacto.

Temas Google MapsDigital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Adultos que juegan: cómo la nostalgia y el coleccionismo están cambiando el mercado de juguetes

Adultos que juegan: cómo la nostalgia y el coleccionismo están cambiando el mercado de juguetes

Se demora más de tres horas para acudir al médico frente a un posible infarto

Se demora más de tres horas para acudir al médico frente a un posible infarto

Trucos para liberar espacio en Gmail de manera definitiva, fácil y gratuita

Trucos para liberar espacio en Gmail de manera definitiva, fácil y gratuita

La ciudad patagónica que tenés que visitar al menos una vez en la vida

La ciudad patagónica que tenés que visitar al menos una vez en la vida

Las pantallas dejarán de ser protagonistas y darán paso a experiencias inteligentes

Las pantallas dejarán de ser protagonistas y darán paso a experiencias inteligentes

Lo más popular
Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales
1

Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante
2

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil
3

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil

Los cabos sueltos en la Policía
4

Los cabos sueltos en la Policía

¿Qué pasa puertas adentro de la Casa de Gobierno?
5

¿Qué pasa puertas adentro de la Casa de Gobierno?

Revelan datos claves en el caso del uso de presos para trabajar en casa de un comisario
6

Revelan datos claves en el caso del uso de presos para trabajar en casa de un comisario

Más Noticias
El truco de la toalla húmeda para que tu ventilador enfríe el doble y gaste menos

El truco de la toalla húmeda para que tu ventilador enfríe el doble y gaste menos

Qué dicen los expertos sobre las personas que nunca usan filtros en redes sociales

Qué dicen los expertos sobre las personas que nunca usan filtros en redes sociales

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

El tiempo en Tucumán: anuncian un domingo inestable y con tormentas por la tarde y la noche

El tiempo en Tucumán: anuncian un domingo inestable y con tormentas por la tarde y la noche

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

10 tips para tener en cuenta a la hora de preparar y degustar cocina italiana

10 tips para tener en cuenta a la hora de preparar y degustar cocina italiana

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños

Praia do Rosa, el refugio brasileño que enamora

Praia do Rosa, el refugio brasileño que enamora

Comentarios