Google Maps: el sencillo truco para conocer tu código postal exacto en segundos

Google Maps se consolidó como una de las aplicaciones más utilizadas para buscar rutas, encontrar la mejor manera de llegar a un destino o visualizar la ubicación exacta de un punto en el mapa.
Sin embargo, estas no son sus únicas funciones: la herramienta también permite conocer el código postal de cualquier dirección en cuestión de segundos.
El código postal cumple un rol fundamental en la identificación de departamentos, partidos y localidades dentro de un país. Se trata de un número -o combinación alfanumérica- que delimita zonas específicas y facilita la ubicación precisa de un destino.
Cómo conocer tu código postal con Google Maps
Para obtener el código postal exacto de una dirección usando Google Maps, se deben seguir estos pasos:
1. Ingresar a la aplicación de Google Maps desde un dispositivo celular.
2. Mantener presionado con el dedo sobre la calle necesaria hasta que aparezca una marca roja en el mapa.
3. En la parte inferior se podrá ver la información de la calle acompañada del código postal exacto.