River acelera en el mercado de pases y encamina sus primeros refuerzos

River empezó a mover con fuerza el mercado de pases y ya dio pasos concretos por dos de los nombres apuntados por Marcelo Gallardo: Fausto Vera y Julio Soler. Con negociaciones avanzadas y señales firmes desde los propios futbolistas, en Núñez crece la expectativa de sumar rápidamente a ambos refuerzos.
El caso más encaminado es el del mediocampista surgido en Argentinos Juniors. Vera, hoy en Atlético Mineiro, ya se despidió de sus compañeros en Brasil, según informó TyC Sports. La salida se aceleró porque perdió terreno en el último tramo del año y la dirigencia del conjunto de Belo Horizonte está dispuesta a transferirlo. Su objetivo es recuperar los casi cinco millones de dólares que invirtió a mediados de 2024.
En River trabajan dos alternativas: un préstamo con opción de compra, la preferida en Núñez, o directamente una adquisición cercana a los U$S 4 millones si Mineiro no acepta la cesión. El propio Vera dejó abierta la puerta durante una entrevista con DSports Radio: “Desde lo deportivo, sería un paso muy grande en mi carrera”, dijo al ser consultado por el interés de River y Boca.
Mientras tanto, también tomó impulso la negociación por Julio Soler, lateral izquierdo del Bournemouth e integrante y capitán de la Selección Sub-20 que disputó el Mundial de la categoría. La chance de sumar a Román Vega quedó descartada y Gallardo apuntó directamente al ex Lanús, por quien el club ya envió una propuesta a préstamo con opción al equipo inglés.
Soler atraviesa un presente de poca continuidad en la Premier League: desde su llegada a Inglaterra a cambio de ocho millones de euros apenas fue titular tres veces (dos en FA Cup y una en Copa de la Liga) y sumó apenas 30 minutos en total en la liga. Por eso, en River confían en que la posibilidad de jugar con regularidad y proyectarse nuevamente a la órbita de Lionel Scaloni pueda influir en su decisión. El "Millonario" ya cumplió con el primer paso y ahora espera la respuesta formal del Bournemouth.
La llegada de ambos jugadores significaría un salto de jerarquía importante en la conformación del plantel. Las reciente salidas de los históricos Enzo Pérez y Milton Casco dejan huecos que Vera y Soler podrían ocupar en poco tiempo, en un año que tendrá como máximas prioridades la Copa Sudamericana y el regreso a la Copa Libertadores para la próxima temporada.
Mientras se acerca el cierre del año, en Núñez las gestiones se aceleran. Y River, que busca una reconstrucción inmediata después de una temporada irregular, empieza a perfilar los primeros movimientos fuertes del mercado.