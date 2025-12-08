River acelera en el mercado de pases y encamina sus primeros refuerzos

Soler atraviesa un presente de poca continuidad en la Premier League: desde su llegada a Inglaterra a cambio de ocho millones de euros apenas fue titular tres veces (dos en FA Cup y una en Copa de la Liga) y sumó apenas 30 minutos en total en la liga. Por eso, en River confían en que la posibilidad de jugar con regularidad y proyectarse nuevamente a la órbita de Lionel Scaloni pueda influir en su decisión. El "Millonario" ya cumplió con el primer paso y ahora espera la respuesta formal del Bournemouth.