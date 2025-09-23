Tucumán amplía su conectividad aérea con más vuelos de Flybondi a Buenos Aires

Tucumán se prepara para recibir un nuevo impulso turístico gracias a Flybondi, que incrementará sus frecuencias de vuelo entre Buenos Aires y San Miguel de Tucumán en un 40%. La decisión política y empresarial llega en un momento crucial para la provincia, que busca consolidarse como un destino clave en el norte argentino.
La empresa Flybondi, en línea con su estrategia de crecimiento, sumará cuatro nuevas frecuencias semanales a la ruta Buenos Aires - San Miguel de Tucumán, lo que elevará el total a 14. Este aumento significativo no solo mejorará la conectividad de la provincia, sino que también desbloqueará nuevas oportunidades para el crecimiento económico y, especialmente, para el pujante sector turístico tucumano.
"Cada vuelo adicional representa una oportunidad para que más personas descubran los encantos de Tucumán", afirmó Domingo Amaya, presidente del Ente Tucumán Turismo (ETT). "Este anuncio coincide con un hito histórico para nosotros: la reconexión internacional con el vuelo de Copa Airlines a Panamá y el inminente inicio de la ambiciosa modernización del aeropuerto Benjamín Matienzo", precisó.
Con más vuelos a Buenos Aires, la principal puerta de entrada al país, la provincia se vuelve aún más accesible para turistas nacionales e internacionales. Esto fortalece la competitividad del destino, lo que impacta de manera positiva en las empresas locales y en toda la cadena de valor del turismo.
La modernización integral del aeropuerto Benjamín Matienzo, junto con la recuperación de la conectividad internacional, representan un punto de inflexión en la infraestructura y el potencial turístico de Tucumán. Estas inversiones y el compromiso de Flybondi demuestran la apuesta de la provincia por un futuro de mayor integración, desarrollo y crecimiento sostenible.