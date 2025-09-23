Tucumán amplía su conectividad aérea con más vuelos de Flybondi a Buenos Aires

La empresa Flybondi, en línea con su estrategia de crecimiento, sumará cuatro nuevas frecuencias semanales a la ruta Buenos Aires - San Miguel de Tucumán, lo que elevará el total a 14. Este aumento significativo no solo mejorará la conectividad de la provincia, sino que también desbloqueará nuevas oportunidades para el crecimiento económico y, especialmente, para el pujante sector turístico tucumano.