Los campeones que se van: la limpieza que impulsa el Inter Miami de Lionel Messi

Otro de los que se despiden es Fafa Picault. El extremo haitiano, de 34 años, quedó en libertad de acción tras una campaña en la que tuvo más presencia que otros suplentes y aportó variantes por los costados. En paralelo, varios futbolistas que trabajaron bajo la conducción de Javier Mascherano cambiaron de estatus: ahora figuran como “Elegibles para el Draft de Reingreso”. Se trata de un evento anual donde los equipos seleccionan jugadores veteranos sin contrato o con opciones contractuales no ejercidaas, ofreciéndoles una vía para seguir en la liga.