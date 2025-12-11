Los campeones que se van: la limpieza que impulsa el Inter Miami de Lionel Messi

Inter Miami atraviesa días de celebración, pero también de cambios profundos. Tras conquistar la MLS por primera vez en su historia con un 3-1 sobre Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium, la franquicia que lidera Lionel Messi ya puso en marcha una reconstrucción amplia de su plantel. El ciclo que comenzará en 2026 traerá exigencias renovadas y, con ellas, una depuración que alcanza a varios de los campeones.
La consagración cerró una temporada histórica: con goles de Édier Ocampo en contra, Rodrigo de Paul y Tadeo Allende, y dos asistencias de Messi, las "Garzas" volvieron a festejar a lo grande. Además, el rosarino, de 38 años, recibió el MVP de la temporada en la MLS, convirtiéndose en el primero en obtenerlo de manera consecutiva. El capitán también había sido elegido como el mejor jugador de la final.
Pero cuando la euforia de los festejos cesó, la dirigencia activó una reconfiguración profunda del plantel. A los retiros de Sergio Busquets y Jordi Alba, y la inminente salida de Luis Suárez, se sumó una lista de futbolistas que no continuarán. Entre ellos aparece el ecuatoriano Allen Obando, de 19 años, incluido en la nómina de jugadores “dados de baja” de la MLS. Obando disputó apenas siete encuentros y marcó un gol en la temporada.
Otro de los que se despiden es Fafa Picault. El extremo haitiano, de 34 años, quedó en libertad de acción tras una campaña en la que tuvo más presencia que otros suplentes y aportó variantes por los costados. En paralelo, varios futbolistas que trabajaron bajo la conducción de Javier Mascherano cambiaron de estatus: ahora figuran como “Elegibles para el Draft de Reingreso”. Se trata de un evento anual donde los equipos seleccionan jugadores veteranos sin contrato o con opciones contractuales no ejercidaas, ofreciéndoles una vía para seguir en la liga.
En ese grupo se encuentra el arquero argentino Rocco Ríos Novo, quien reemplazó a Oscar Ustari en momentos clave. También el ex Boca Marcelo Weigandt y el brasileño Leo Afonso, que había pasado por Atlanta United. El defensor Ryan Sailor, con poco rodaje, y el arquero Will Yarbrough, incorporado como tercera opción, también finalizan sus vínculos.
Los posibles refuerzos
Mientras los nombres que se van se acumulan, en Florida ya suenan posibles refuerzos. Inter Miami negocia con el defensor de Racing Facundo Mura, quien podría llegar con el pase en su poder para reforzar el lateral derecho. Además, circulan los nombres del alemán Timo Werner, actualmente en Leipzig y con pasado en el Chelsea, y de su compatriota Kai Wagner, lateral de Philadelphia Union.
La idea de la dirigencia es sostener un plantel competitivo que acompañe la presencia del mejor jugador del mundo. Messi renovó su contrato hasta 2028 y el 4 de abril de 2026 será el capitán en la inauguración del Miami Freedom Park, el nuevo estadio de la franquicia. La sensación en Miami es que la MLS recién fue el primer paso.