Día de la Virgen de Guadalupe: a quiénes protege y qué oración hay que rezarle

El santoral de la Iglesia Católica indica que hoy se celebra a una de las adovaciones marianas más populares de América Latina.

La Virgen de Guadalupe es patrona de México, de los inmigrantes y los pobres y necesiados.
Hace 51 Min

La Iglesia está de celebración este 12 de diciembre porque, como cada año, se festeja el Día de la Virgen de Guadalupe. Su origen se remonta a una aparición en México donde actualmente tiene la Basílica más importante del mundo. En el cerro Tepeyac fue vista cuatro veces por Juan Diego Cuauhtlatoatzin y una por Juan Bernardino, su tío.

Pese a que las intenciones de la Virgen desde un principio fueron que se le erigiera un templo, el primer obispo de México, Juan de Zumárraga, descreyó de los anuncios de Juan Diego, exigiéndole pruebas. En la última aparición, Juan Diego llevó rosas de Castilla cortadas del Tepeyac en una manta y, al descubrirla frente a Zumárraga, se dibujó la imagen de la Virgen María.

El milagro de la Virgen de Guadalupe

Juan Diego tuvo una serie de encuentros con la Virgen en el Tepeyac. Pese a que sus pedidos de construir un templo no fueron oídos en principio, la advocación mariana insistió en su deseo. Pero cuando se suponía que deberían tener el cuarto encuentro, el tío de Juan Diego enfermó y le pidió que buscara un confesor antes de su muerte.

Con la intención de partir a Tlatelolco y evitar que la Virgen lo distrajera, tenía pensado rodear el sitio en que se encontraban. Pero en el camino, la Virgen se apareció, le dijo que Juan Bernardino estaría curado a su regreso y así fue. También indicó a Juan Diego que recogiera las flores para llevarlas de prueba al Obispo y que aceptara levantar un templo, su casa.

Oración para la protección de la Virgen de Guadalupe

En 1910 el papa Pío X la nombró patrona de América Latina, por lo que es madre regidora del continente. En particular, México es el país con más creyentes guadalupanos, habiendo incluso fieles no católicos. También es considerada patrona de los pueblos indígenas, de las mujeres embarazadas y los no nacidos; de los migrantes y viajeros y de los pobres y necesitados.

Oración a la Virgen de Guadalupe I

Dios de poder y de misericordia, bendeciste las Américas en el Tepeyac con la presencia de la Virgen María de Guadalupe. Que su intercesión ayude a todos, hombres y mujeres, a aceptarse entre sí como hermanos y hermanas.
 Por tu justicia, presente en nuestros corazones, reine la paz en el mundo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos.

Amén.

Oración a la Virgen de Guadalupe II

Santa María de Guadalupe, Mística Rosa, intercede por la Iglesia, protege al Soberano Pontífice, oye a todos los que te invocan en sus necesidades. Así como pudiste aparecer en el Tepeyac y decirnos: "Soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios", alcánzanos de tu Divino Hijo la conservación de la Fe. Tú eres nuestra dulce esperanza en las amarguras de esta vida. Danos un amor ardiente y la gracia de la perseverancia final.

Amén.

