Santoral del 12 de diciembre: San Simón Phan Dăc Hòa: quién fue, por qué es santo y por qué sigue inspirando hoy

San Simón Phan Dăc Hòa es uno de los nombres más recordados entre los 117 mártires vietnamitas canonizados por Juan Pablo II en 1988. Su figura es reordada cada 12 de diciembre en el santoral y destaca no solo por su fe inquebrantable, sino también por su rol social: médico, padre de familia, alcalde y catequista, un hombre que encarnó la entrega al prójimo desde todos los frentes.
A continuación, un recorrido profundo sobre su vida, su martirio y su legado espiritual y cultural.
¿Quién fue San Simón Phan Dăc Hòa?
Nacido a fines del siglo XVIII en Vietnam, Simón Phan Dăc Hòa creció en una familia cristiana en un contexto político cada vez más hostil hacia el catolicismo. Desde joven mostró una fuerte inclinación por el servicio comunitario, que lo llevó a estudiar medicina tradicional y a convertirse en un referente local por su vocación solidaria.
Su prestigio y compromiso con la comunidad lo llevaron también a asumir funciones civiles: fue alcalde, resolvía disputas, mediaba conflictos y era consultado por personas de toda la región.
Simón no era sacerdote, pero sí un laico profundamente involucrado con su fe, lo que lo condujo a afiliarse a la Sociedad de las Misiones Extranjeras de París, organización que apoyaba la evangelización en el sudeste asiático. Su casa funcionó durante años como refugio para misioneros extranjeros perseguidos, un acto considerado subversivo por el gobierno imperial.
Contexto histórico: la persecución del emperador Minh Mạng
Para entender su martirio, es clave conocer el momento histórico:
El emperador Minh Mạng (1820–1841) veía el cristianismo como una amenaza cultural y política.
Implementó una de las más violentas persecuciones anticristianas de la historia de Vietnam.
Las leyes prohibían reuniones, catequesis y especialmente el refugio de misioneros europeos.
Miles de católicos fueron apresados, torturados o ejecutados.
En ese clima, Simón Phan Dăc Hòa se convirtió en blanco directo debido a su liderazgo religioso y su ayuda a los sacerdotes.
Su arresto y martirio (1840)
En 1840, funcionarios locales descubrieron que Simón ofrecía asistencia médica y escondite a misioneros. Fue apresado y sometido a distintas formas de tortura para obligarlo a:
renunciar a su fe,
delatar sacerdotes,
y pisotear símbolos cristianos, práctica habitual en esas persecuciones.
Simón se negó a todo.
Finalmente fue condenado a muerte y decapitado, dejando esposa e hijos. Su martirio se convirtió en una de las historias más difundidas entre las comunidades católicas de Vietnam por la combinación de valentía, serenidad y profundo compromiso con el servicio.
Canonización y reconocimiento mundial
El 19 de junio de 1988, el papa Juan Pablo II canonizó a los 117 mártires de Vietnam, un grupo que incluía obispos, sacerdotes, religiosos y numerosos laicos como Simón. Su decisión resaltó un mensaje clave: la santidad no es exclusiva del clero, sino de toda persona que vive con coherencia moral, espiritual y humana.
La figura de San Simón Phan Dăc Hòa se destaca en este conjunto por:
su rol familiar y comunitario,
su dedicación como médico,
su liderazgo civil,
y su testimonio laico en tiempos de violencia estatal.
Legado e importancia actual
Hoy, San Simón Phan Dăc Hòa representa:
1. La fuerza del laicado
Es un ejemplo de cómo la fe puede vivirse desde profesiones seculares y desde la vida familiar.
2. El valor del servicio comunitario
Su trabajo como médico y mediador sigue siendo recordado incluso fuera del ámbito religioso.
3. La defensa de la libertad religiosa
Su historia es un símbolo de resistencia pacífica frente a la persecución.
4. Identidad y memoria para la Iglesia vietnamita
Los 117 mártires forman parte de la construcción espiritual y cultural de la comunidad católica del país.