Santoral del 12 de diciembre: San Simón Phan Dăc Hòa: quién fue, por qué es santo y por qué sigue inspirando hoy

San Simón Phan Dăc Hòa es uno de los nombres más recordados entre los 117 mártires vietnamitas canonizados por Juan Pablo II en 1988. Su figura es reordada cada 12 de diciembre en el santoral y destaca no solo por su fe inquebrantable, sino también por su rol social: médico, padre de familia, alcalde y catequista, un hombre que encarnó la entrega al prójimo desde todos los frentes.