UPCN alerta por la reforma laboral y sostiene la respuesta de la CGT

En medio del impulso libertario para avanzar con una amplia reforma laboral, los gremios comenzaron a reacomodarse frente a un escenario que cambia a gran velocidad y cuyos lineamientos definitivos aún no están claros. Las señales contradictorias del gobierno de Javier Milei despiertan inquietud en la Confederación General del Trabajo (CGT), que prepara una movilización para el 18 de diciembre, como también en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). “Todavía no está claro cuál es el proyecto definitivo”, advirtió Andrés Rodríguez, secretario general del gremio estatal y una referencia del sindicalismo tradicional.