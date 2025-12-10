El gobierno de Milei defiende la reforma laboral pese a los reclamos del sector trabajador

Tras el cierre de la última reunión del Consejo de Mayo, el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a la ausencia de representantes sindicales y dejó en claro que el gobierno libertario no alterará el contenido de la reforma laboral impulsada por la administración nacional, pese a la demanda del sector de trabajadores. “La CGT (Confederación General del Trabajo) puede expresarse como considere; el proyecto ya está terminado”, sostuvo.
Aunque el funcionario reiteró que el documento está cerrado, relativizó la ausencia de Gerardo Martínez (Uocra) en la mesa de trabajo. Explicó que en una anterior no asistió debido a un retraso en su vuelo desde Washington y destacó que, en encuentros previos, el diálogo con él fue “amistoso y constructivo”. Remarcó además que la ausencia no respondió a tensiones internas ni a desacuerdos dentro del Consejo de Mayo y afirmó: “El proyecto de ley lo discutirá el Congreso”.
El encuentro, realizado en Casa Rosada, cerró el ciclo 2025 del Consejo y contó con un llamativo faltante: el sector sindical no estuvo presente. La tensión había escalado después de que Martínez cuestionara la orientación de la reforma laboral, aunque la gestión libertaria decidió seguir adelante y envió a los consejeros un borrador técnico para que cada sector analizara su contenido. La intención oficial es dejar constancia de los desacuerdos y posiciones contrapuestas en el documento final que volverá a debatirse, consignó el diario "Ámbito".
Esta semana, Adorni recibió al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; al gobernador mendocino, Alfredo Cornejo; a la senadora Carolina Losada; al diputado Cristian Ritondo; y al titular de la UIA, Martín Rappallini, todos integrantes del Consejo.
Durante la presentación, el jefe de Gabinete adelantó conclusiones preliminares sobre ocho de los 10 puntos del Pacto de Mayo y anunció que, a lo largo de la jornada, se publicará en el sitio oficial Argentina.gob.ar el informe completo, los proyectos finalizados y la documentación aportada por los consejeros.
Ejes del trabajo presentado
- Propiedad privada: nueva Ley de Expropiaciones con indemnización a valor de mercado anterior al anuncio, actualización por IPC, tasación independiente, desalojos inmediatos ante usurpaciones, modificaciones dominiales y mayor flexibilidad en tierras rurales.
- Equilibrio fiscal: Ley de Estabilidad Fiscal y Monetaria que prohíbe el déficit, sanciona el gasto sin partida y la emisión del Banco Central; pedido a gobernadores de evitar endeudarse si presentan déficit.
- Gasto público: mientras Nación redujo desembolsos, provincias y municipios los incrementaron en 2025; se propone congelar el gasto primario real y condicionar los ATN a quienes incumplan.
- Educación: más autonomía para provincias y escuelas, contenidos mínimos nacionales, modalidades flexibles y evaluaciones censales obligatorias al finalizar la secundaria.
- Reforma tributaria: simplificación del Impuesto a las Ganancias, reducción de cargas laborales, eliminación de impuestos internos, exenciones y nuevos regímenes de incentivo.
- Recursos naturales: cambios en la Ley de Glaciares, revisión de zona fría y Ley de Bosques, eliminación de leyes de compre provincial y cupos de mano de obra, y advertencias sobre el crecimiento de la actividad minera.
- Reforma laboral: actualización integral de normas, inclusión de autónomos y trabajadores de plataformas, modificaciones al régimen agrario y derogación de la Ley de Teletrabajo.
- Apertura comercial: alineamiento con tratados internacionales, impulso al Tratado de Cooperación en Patentes y envío de acuerdos pendientes.