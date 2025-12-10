El gobierno de Milei defiende la reforma laboral pese a los reclamos del sector trabajador

Aunque el funcionario reiteró que el documento está cerrado, relativizó la ausencia de Gerardo Martínez (Uocra) en la mesa de trabajo. Explicó que en una anterior no asistió debido a un retraso en su vuelo desde Washington y destacó que, en encuentros previos, el diálogo con él fue “amistoso y constructivo”. Remarcó además que la ausencia no respondió a tensiones internas ni a desacuerdos dentro del Consejo de Mayo y afirmó: “El proyecto de ley lo discutirá el Congreso”.