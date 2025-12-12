El paraíso caribeño que es furor entre los argentinos: precios, vuelos y paquetes

La tendencia se explica por una combinación de factores: la llegada de nuevos vuelos directos desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza; una mayor disponibilidad de servicios all inclusive; precios más previsibles que otros destinos internacionales; y la promesa de playas cálidas y cristalinas durante todo el año. A esto se suma un anuncio clave: Aerolíneas Argentinas operará una ruta temporal entre el 1° de enero y el 28 de febrero, con tarifas desde u$s799 más impuestos.