El paraíso caribeño que es furor entre los argentinos: precios, vuelos y paquetes

El Caribe vuelve a captar la atención del turismo argentino y, esta vez, con una protagonista inesperada. Mientras Brasil continúa liderando las preferencias históricas para el verano, Aruba emerge con fuerza como una de las opciones más buscadas para 2026, impulsada por su oferta hotelera, el clima estable y una creciente conectividad aérea.
En las últimas semanas, las consultas por paquetes a la isla se dispararon. De acuerdo con datos de Despegar, el interés por viajar a Aruba se multiplicó por cinco en comparación con el año anterior. Los valores para la primera semana de enero parten desde $3.564.812, mientras que en febrero —tradicionalmente un mes más económico— los paquetes bajan a alrededor de $2.595.848.
La tendencia se explica por una combinación de factores: la llegada de nuevos vuelos directos desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza; una mayor disponibilidad de servicios all inclusive; precios más previsibles que otros destinos internacionales; y la promesa de playas cálidas y cristalinas durante todo el año. A esto se suma un anuncio clave: Aerolíneas Argentinas operará una ruta temporal entre el 1° de enero y el 28 de febrero, con tarifas desde u$s799 más impuestos.
Brasil, el clásico que no pierde terreno
Pese al furor caribeño, el gigante sudamericano mantiene su liderazgo. Para viajar entre enero y febrero de 2026, las búsquedas aumentaron un 35% respecto al verano anterior. Entre los destinos más demandados aparecen Maceió, Búzios, Río de Janeiro, San Pablo y Florianópolis.
Maceió se consolida como la estrella de la temporada, con un salto del 75% en las consultas. Los paquetes más accesibles rondan los $1.368.837, con vuelo con escala, hotel tres estrellas, desayuno y estacionamiento. En el caso de Florianópolis y Búzios, viajar del 2 al 9 de enero cuesta entre $1.447.193 y $1.724.682, con vuelo directo y alojamiento incluido. Para Río de Janeiro, una estadía de siete noches en febrero arranca en $1.400.524 por persona.
Turismo local: destinos clásicos que se mantienen firmes
Entre quienes optan por recorrer la Argentina, los destinos tradicionales continúan siendo los más buscados. Bariloche, Iguazú, Mendoza, Salta y Córdoba lideran el ranking, con una demanda estable pese al encarecimiento del dólar. Las promociones y planes de financiación parecen sostener el interés.
Según un relevamiento de TN en las plataformas de Despegar y Almundo, los precios para la primera semana de enero 2026 son los siguientes:
San Carlos de Bariloche: desde $1.359.207 por persona, con vuelo directo y hotel tres estrellas con desayuno.
Mendoza: desde $425.960 por persona, con alojamiento y desayuno para dos viajeros.
Salta: paquetes desde $1.781.105 por persona; para familias, los valores rondan los $2,5 millones con vuelos y hotel incluidos.