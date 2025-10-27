Los tres mejores destinos de Latinoamérica y el Caribe para viajar en 2026, según National Geographic

Hace apenas unos días, la revista National Geographic reunió a sus colaboradores para hacer la esperada lista de Los mejores lugares en el mundo para viajar en 2026. “Desde la legendaria cordillera alpina hasta una alternativa menos transitada pero no menos sorprendente al Mediterráneo, aquí están los destinos imperdibles del año”, escribieron en el artículo de la revista.
La publicación invita a explorar el País Vasco más allá de un eclipse solar total, recorrer una ruta de costa a costa en Corea del Sur, planificar un viaje por la icónica Ruta 66 de Estados Unidos o celebrar los 800 años de historia marítima en Inglaterra.
Se seleccionaron destinos de todos los continentes, siendo los de menos destinos elegidos África y Oceanía. En el cuarto puesto, quedó América Latina y el Caribe con tres destinos elegidos. El segundo lugar se compartió entre Asia y América que lograron posicionarse con seis ciudades diferentes. Europa fue el continente con mayor cantidad de nombres en la lista: un total de siete destinos.
Tres mejores destinos de América Latina y el Caribe
Dominica
Una reserva de 200 cachalotes nadan durante todo el año en las aguas de Dominica. El espacio protege casi 800 kilómetros cuadrados de agua frente a las costas oeste de la isla, donde habitan las criaturas marinas. Los visitantes tendrán la oportunidad de nadar con ballenas u observarlas desde una embarcación. El Sanctuary Rainforest Eco Resort and Spa y el Anichi Resort & Spa son las opciones atractivas en tierra. Hay aguas termales, imponentes cascadas y uno de los teleféricos más largos del mundo para visitar.
Río de Janeiro
Este destino fue destacado por ser “una megaciudad sudamericana que está viviendo su momento”. El Museo Nacional de Brasil impulsa una segunda reapertura temporal para 2026 una reapertura completa en 2028 luego del trágico incendio del 2018 que quemó todo. Además de los atractivos turísticos clásicos, se incorporó recientemente una nueva ruta de senderismo hasta el Cristo Redentor. Río también está en auge como destino gastronómico con varios restaurantes con estrellas Michelin.
Costa Chica
“Es el sueño de cualquier surfista, pero en una costa más tranquila”, publicaron en NatGeo sobre las costas de Oaxaca. En las últimas décadas la ciudad se convirtió en un destino de arte callejero, gastronomía excepcional y celebraciones del Día de Muertos. La Costa Chica, al suroeste de la capital colonial, se mantuvo como un destino menos transitado y más tranquilo que las playas más populares y accesibles de México. Tiene playas vírgenes, hoteles de diseño y amigables con la comunidad queer y nudista. Además, un nuevo servicio directo de American Airlines comenzará en diciembre de 2025. La Casona Sforza y el Hotel Terrestre fueron reconocidos con el premio Michelin Key en 2024.