Los tres mejores destinos de Latinoamérica y el Caribe para viajar en 2026, según National Geographic

“Es el sueño de cualquier surfista, pero en una costa más tranquila”, publicaron en NatGeo sobre las costas de Oaxaca. En las últimas décadas la ciudad se convirtió en un destino de arte callejero, gastronomía excepcional y celebraciones del Día de Muertos. La Costa Chica, al suroeste de la capital colonial, se mantuvo como un destino menos transitado y más tranquilo que las playas más populares y accesibles de México. Tiene playas vírgenes, hoteles de diseño y amigables con la comunidad queer y nudista. Además, un nuevo servicio directo de American Airlines comenzará en diciembre de 2025. La Casona Sforza y el Hotel Terrestre fueron reconocidos con el premio Michelin Key en 2024.