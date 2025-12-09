El desafío de la lengua materna

Neologismos

El español peninsular es mucho más receloso con el uso de léxico en inglés, todo se traduce. Me ha pasado que profesores españoles me reclamaran ¿cómo vas a decir country?, di urbanización; ¿cómo vas a decir computadora o mouse? ¿Se imaginan cómo sonaría de impostado que le dijera ratón al mouse? Lo cierto es que en el uso del español en la Argentina los préstamos del inglés no son infrecuentes y coincido con estudios que reconocen motivaciones pragmáticas más identificadas con la procedencia de los términos o con su impacto simbólico. Por otra parte, es sabido que los extranjerismos en el marketing, en el campo semántico de lo digital y ahora de la inteligencia artificial están a la orden del día. Ya tenemos una tradición en formar verbos: chequear (incorporado con esa ortografía en diccionarios de lengua española), promptear, chatear, scrollear, ghostear, spoilear que no dejan de manifestar la creatividad del hablante que transforma sustantivos en verbos. Estos neologismos se encuentran en plena fase de expansión, con una morfología productiva en español, lo que favorece su lexicalización y adaptación. Su inclusión en diccionarios y en registros más formales dependerá de la consolidación de su uso general. Ahora, ¿por qué no redactar instrucciones, conversar, recorrer o desplazarse en pantallas, desaparecer o espiar, revelar el final?