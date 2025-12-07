Secciones
Suscribite
Ingresar
Opinión
Columnas
Osvaldo Jaldo y el final de temporada política 2025: la estrategia del último mes
El gobernador aborda los últimos momentos políticos del año y espera que transcurran sin sobresaltos ¿Habrá cambios en el Gabinete?
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Jaldo anunció que Beatriz Ávila formará el bloque Independencia en el Senado.
Por
Gabriela Baigorri
Hace 6 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Osvaldo Jaldo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso
Lo más popular
Argentina en el Grupo J del Mundial 2026: rivales confirmados, cruces posibles y dónde jugará la fase inicial
Santoral del 6 de diciembre: se destaca la figura de San Nicolás, el obispo que inspiró a Papá Noel y un legado de caridad que perdura
La Inteligencia Artificial reveló la “fórmula de la felicidad”: cuatro pilares clave y un enemigo silencioso
Cefaleas recurrentes: ¿Por qué algunas personas sufren dolores de cabeza casi a diario?
Se demora más de tres horas para acudir al médico frente a un posible infarto
¿Problemas para dormir? Cuál es la frutal tropical que te ayudará a descansar mejor
Más Noticias
Comentario sobre la obra “Vi en el tumulto un deseo parecido”
¿Problemas para dormir? Cuál es la frutal tropical que te ayudará a descansar mejor
Se demora más de tres horas para acudir al médico frente a un posible infarto
Cefaleas recurrentes: ¿Por qué algunas personas sufren dolores de cabeza casi a diario?
El desfile “Diversidad en la pasarela” aspira a derribar prejuicios sobre personas con discapacidad
Cuánto pueden ganar los freelancers argentinos y cómo se las ingenian para cobrar más rápido
Un proyecto que hizo viral a un fotógrafo lleva la creatividad tucumana al Upside Down
Del gimnasio a la oficina: cómo la ropa deportiva se convirtió en el nuevo uniforme urbano
Comentarios
Navegá sin límites por $50 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Últimas noticias
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más