A 40 años de una desmesura argentina

En las cuatro décadas transcurridas desde el regreso de la democracia se registraron desmesuras que atrajeron la atención global sobre la Argentina. Récords de inflación, de defaults, de sucesión de presidentes se sumaron a una historia más larga de un país que asombra al mundo por el desperdicio sistemático de extraordinarias oportunidades. El Juicio a las Juntas fue una desmesura positiva. Una lección de coraje e institucionalidad. Una epopeya que merece recordarse cada vez que nos enfrentamos a un horizonte incierto, en cada ocasión en la que nos invade la perplejidad ante el tamaño de nuestros retos.