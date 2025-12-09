Secciones
Opinión›› ESCENARIO

A 40 años de una desmesura argentina

Este 9 de diciembre se cumple un nuevo aniversario de la sentencia del Juicio a las Juntas militares.

A 40 años de una desmesura argentina
Daniel Dessein
Por Daniel Dessein Hace 4 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio

En una gran mesa se acumulaba una gran montaña de papel conformada por miles de expedientes. Era el primer indicador de la maratón que les esperaba.

El segundo, el más desafiante, era que nunca antes se había hecho algo así. Los jueces no tenían precedentes para apoyarse. Eran ellos quienes debían generar el antecedente para el futuro. Nunca un tribunal civil, apoyado en un código penal, había juzgado a la cúpula de una dictadura poco después de recuperada una democracia. Se trataba de una democracia incipiente, frágil, cuya subsistencia y calidad dependían, en cierta medida, de lo que hicieran esos seis hombres.

La incertidumbre era enorme. No sabían qué les esperaba. Dentro de las posibilidades, el exilio o incluso alguno de los horrores que explorarían en los expedientes que narraban los tormentos que habían sufrido las víctimas de esos años oscuros, que estaban demasiado cerca.

Conciencia de la hazaña

El periodismo, suele repetirse, redacta el primer borrador de la Historia. Mientras lo hace, no suele ser fácil distinguir con claridad los momentos en que esta gira. En 1985 había entre los argentinos cierta conciencia de la significación del Juicio a las Juntas. Sobre todo, con un poder militar todavía ostensible, de los riesgos que enfrentaban los protagonistas de esa gesta necesaria para asociar el nuevo esquema de convivencia con el estado de derecho. Con el paso del tiempo tomamos plena conciencia de la hazaña.

42 años después, ¿qué queda por resolver en la democracia argentina?

42 años después, ¿qué queda por resolver en la democracia argentina?

Los jueces escucharon los testimonios de 833 personas y transitaron por 530 horas de audiencias antes de deliberar y emitir un fallo que resultaría inobjetable. En catorce meses, tras un esfuerzo descomunal, ayudaron a restaurar un orden jurídico quebrado. Recuperaron la igualdad ante la ley, un principio en desuso.

Ricardo Gil Lavedra, León Arslanian, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz, los cuatro jueces supérstites de la proeza del 85, son figuras ejemplares que deberían inspirar a los integrantes de una Justicia cuya imagen se ha deteriorado inquietantemente en los últimos años.

Daniel Dessein: "La democracia requiere discernimiento, intención y libertad en cada acto comicial"

Daniel Dessein: La democracia requiere discernimiento, intención y libertad en cada acto comicial

En las cuatro décadas transcurridas desde el regreso de la democracia se registraron desmesuras que atrajeron la atención global sobre la Argentina. Récords de inflación, de defaults, de sucesión de presidentes se sumaron a una historia más larga de un país que asombra al mundo por el desperdicio sistemático de extraordinarias oportunidades. El Juicio a las Juntas fue una desmesura positiva. Una lección de coraje e institucionalidad. Una epopeya que merece recordarse cada vez que nos enfrentamos a un horizonte incierto, en cada ocasión en la que nos invade la perplejidad ante el tamaño de nuestros retos.

Temas Ricardo Gil LavedraInflaciónArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vacaciones 2026: los principales precios para veranear en la Costa Atlántica
1

Vacaciones 2026: los principales precios para veranear en la Costa Atlántica

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua
2

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas
3

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

El Mundial 2026 y el final de una era: ¿puede seguir siendo especial con 48 selecciones?
4

El Mundial 2026 y el final de una era: ¿puede seguir siendo especial con 48 selecciones?

¿Y si los artistas de Spotify en realidad no tienen edad?
5

¿Y si los artistas de Spotify en realidad no tienen edad?

6

La crisis de un transporte público fragmentado

Más Noticias
Vacaciones 2026: los principales precios para veranear en la Costa Atlántica

Vacaciones 2026: los principales precios para veranear en la Costa Atlántica

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Salarios en alimentos o especias: el punto más llamativo de la reforma laboral que impulsa el Gobierno

Salarios en alimentos o especias: el punto más llamativo de la reforma laboral que impulsa el Gobierno

“París era una fiesta”, hace 77 años

“París era una fiesta”, hace 77 años

Prueba: expectativa por el nuevo bono en dólares que emitirá el Gobierno nacional

Prueba: expectativa por el nuevo bono en dólares que emitirá el Gobierno nacional

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios