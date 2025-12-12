Secciones
Endeudamiento en pesos: renovaron los vencimientos
Luis Caputo. Luis Caputo.
Hace 3 Hs

Luego de conseguir U$$ 1.000 millones, a una tasa de un dígito, con un bono nominado en moneda extranjera, el Tesoro colocó ayer deuda por $ 21,27 billones y renovó así el 102% de los vencimientos en moneda local que operan en los próximos días.

Según el calendario publicado por el Ministerio de Economía, la de esta semana será la única licitación de deuda en pesos de diciembre. Por lo tanto, el objetivo era renovar la mayor parte de los vencimientos de la semana, que rondaban los $ 20 billones. Además, el Gobierno lanzó un canje para las tenencias del sector público. 

La cartera que comanda Luis Caputo resaltó que la renovación de vencimientos de este jueves se dio a pesar del contexto de alta demanda de dinero por la estacionalidad de fin de año. 

Luis Caputo destacó la baja de la inflación: "Se redujo a los menores niveles en ocho años"

Luis Caputo destacó la baja de la inflación: Se redujo a los menores niveles en ocho años

“El resultado es una nueva demostración de la confianza de los inversores en la capacidad de la administración de continuar generando una mayor estabilidad económica”, indicó en X el Palacio de Hacienda. En las redes sociales, el área económica resaltó que, con la operación de ayer, se registró una reducción promedio de 20 puntos básicos en la tasa efectiva mensual de los instrumentos capitalizables en relación con la licitación anterior y un recorte mayor a los 100 puntos básicos en la tasa efectiva anual del bono CER a mayo de 2026.

