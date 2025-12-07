El 53% de la clase media debió recurrir a ahorros y préstamos para cubrir sus gastos básicos

El más reciente informe del Instituto Argentina Grande (IAG), basado en microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-Indec), revela una situación crítica para la clase media argentina. Durante el segundo trimestre de 2025, el 53% de los hogares de ingresos medios debió recurrir a estrategias complementarias para cubrir sus gastos básicos, superando el promedio del 48%, es decir, los hogares en general.
El estudio destaca que, mientras los sectores de ingresos altos y bajos han mostrado leves mejorías respecto al año anterior, los deciles medios (estratos del 5 al 8) son los más golpeados por el actual contexto económico.
Estrategias de supervivencia
La clase media se distingue de otros sectores por el tipo de herramientas que utiliza para "llegar a fin de mes". Según el IAG, estos hogares cuentan con un entramado de capital que les permite resistir, aunque a costa de su patrimonio futuro:
- Ahorros: el 40% de los hogares de ingresos medios gastó sus ahorros, frente al 35% observado en los sectores bajos.
- Endeudamiento bancario: el 18% de este grupo se endeudó con entidades financieras, superando significativamente el 12% registrado en los sectores de menores recursos.
Este incremento en el pedido de préstamos bancarios (+37% interanual en sectores medios) se produce en un escenario de mora histórica en créditos personales, que alcanzó el 9,1% en septiembre según datos del Banco Central (BCRA).
Causas del ajuste en la clase media
El informe atribuye esta presión financiera a un cambio en los precios relativos. El peso de los servicios (agua, gas, electricidad) en el presupuesto familiar ha crecido drásticamente: si en noviembre de 2023 representaban el 4% de un salario mediano del sector privado, hoy alcanzan el 11%.
La quita de subsidios ha provocado que la clase media pague tarifas similares a las de la clase alta, reduciendo drásticamente su ingreso disponible.
Brecha de género y edad
El análisis por sexo y edad también arroja datos preocupantes. La situación de los hogares con jefatura femenina ha empeorado en todos los rangos etarios, con un incremento crítico del 31% en el despliegue de estrategias de ingresos entre mujeres de 36 a 50 años.
En contraste, los únicos que mostraron una mejoría respecto a 2023 fueron los hogares liderados por varones jóvenes (18 a 26 años), aunque este grupo mantiene niveles históricamente altos de dificultad económica.
Datos principales
- El 48% de los hogares tuvieron que desplegar por lo menos una estrategia para llegar a fin de mes.
- El 35% de los hogares gastó ahorros para llegar a fin de mes.
- El 9% vendió pertenencias.
- El 25% se endeudó para “llegar a fin de mes”. El endeudamiento -con conocidos/as o con entidades financieras es la única variable que está peor que 2024 (año pico de la serie). Esto resulta preocupante en un contexto de aumento de la morosidad (pico histórico de mora de créditos personales: 9% en septiembre -BCRA).
- Los hogares que mostraron estar en un peor estado son los de deciles medios: el 53% de estos hogares tuvieron que desplegar estrategias para complementar ingresos. Este grupo se destaca por gastar ahorros y por endeudarse con entidades financieras más que los sectores bajos y altos.