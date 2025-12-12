Camino al mar por la Triple Frontera: qué tener en cuenta para cruzar, comprar y seguir viaje

Viajar al sur de Brasil por la Triple Frontera es una alternativa que muchos tucumanos consideran para aprovechar el recorrido: permite pasar por las Cataratas, visitar Ciudad del Este -famosa para hacer compras- y luego continuar rumbo a las playas del estado de Santa Catarina. Es un trayecto más extenso y con más peajes, especialmente del lado brasileño, pero los viajeros coinciden en que suele ser un camino seguro, rápido y con rutas en excelentes condiciones.
La Triple Frontera está formada por las ciudades de Puerto Iguazú (Argentina), Foz de Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay). Puerto Iguazú se encuentra a menos de cinco kilómetros de Foz, y el Puente Tancredo Neves es el paso obligado para ingresar al territorio brasileño. Ciudad del Este, por su parte, está a media hora en balsa de la ciudad misionera, aunque el cruce más habitual es por tierra: son casi 17 kilómetros atravesando Foz de Iguazú y el Puente de la Amistad.
José Luis Barrientos conoce casi de memoria el trayecto hasta ahí. A comienzos de 2026 volverá a encarar, por quinta vez, ese recorrido. Primero hace 1.400 kilómetros hasta Foz de Iguazú. Pasa por Santiago del Estero, Chaco, Corrientes y Misiones, por donde cruza a Brasil. Ahí, suele parar dos noches. “Eso me permite tener un día disponible para hacer compras en Ciudad del Este, y otro día para ir a las Cataratas. Este año, conoceremos del lado brasileño”, resalta el hombre, que es comerciante.
“Decidimos parar en Foz porque comparando los precios nos salía más barato alojarnos ahí”, detalla. “Aunque para llegar a la playa es un recorrido bastante más largo y tiene varios peajes, nosotros lo tomamos como un paseo. Además, vale la pena porque la ruta suele estar impecable”, explicó. Al tercer día, Barrientos vuelve a las rutas y hace un trayecto de aproximadamente 900 kilómetros para llegar a Playa de Palmas, en Governador Celso Ramos, entre Florianópolis y Bombinhas.
Sistema migratorio
¿Cómo es cruzar la Triple Frontera? En Paraguay no suelen realizar controles estrictos, pero Argentina mantiene un sistema migratorio y aduanero riguroso, al igual que Brasil, cuenta el viajero. Recomienda completar online los formularios migratorios, ya que esto permite agilizar las cosas.
La experiencia de cruzar a Paraguay puede ser muy distinta a la de ingresar a Brasil, y también puede generar demoras, depende la hora y el día. Según Barrientos, el mayor desafío fue el tiempo de espera: “las últimas veces, el cruce fue una locura. No tanto salir de Argentina hacia Brasil, sino pasar de Brasil a Paraguay. La fila de autos fue larguísima. Tardamos dos horas, con vehículos metiéndose por todos lados, vendedores ofreciendo comida, productos y estacionamiento, y motociclistas ofreciendo ser guías”.
Por eso, la recomendación principal es dejar el auto en un estacionamiento y recorrer a pie. La mayoría de las tiendas y shoppings están lo suficientemente cerca como para moverse caminando, y en caso de necesitar trasladarse más lejos, se puede usar moto taxi o taxi.
Una vez superado el control paraguayo, comienza el centro comercial de Ciudad del Este, uno de los más valorados por los turistas que buscan productos electrónicos, perfumes o indumentaria a precios más accesibles. El régimen aduanero especial le permite operar casi como una zona franca, con aranceles reducidos o incluso nulos.
Lo ideal, según su experiencia, es llegar temprano: la mayoría de los comercios cierran entre las 14 y las 16 (es la misma hora que en Argentina durante el verano). Los shoppings, en cambio, extienden un poco más su horario y ofrecen patios de comida, lo que permite descansar y organizar la compra. En algunos de estos lugares, además, es posible estacionar el auto.
Ofertas y caos
La cantidad de vendedores ambulantes, el tráfico y la oferta abrumadora de productos en Ciudad del Este pueden confundir incluso a los visitantes más preparados, resalta Paulo Carrasco, que recientemente visitó esta ciudad paraguaya y además conoció las Cataratas.
Los consejos de quienes ya estuvieron ahí son claros: lo mejor es no marearse con tanta oferta. ¿Cómo hacer? Aquí van algunos tips a tener en cuenta:
• Armar un listado previo de lo que se busca comprar.
• Consultar precios online en las páginas oficiales de las tiendas para comparar calidad y valores.
• Elegir siempre tiendas grandes y oficiales, para evitar estafas o productos falsificados.
• No aceptar “ayuda” de vendedores que se acercan ofreciendo acompañamiento o guiado.
• En cuanto a los pagos, en la mayoría de las tiendas grandes los precios están en dólares. Se aceptan únicamente billetes de U$S100 nuevos (“azules”), y en algunos casos los de U$S50. Casi en ningún lado admiten billetes de “cara chica”, coincidieron los entrevistados.
Qué se puede traer
¿Podemos comprar todo lo que queremos en Ciudad del Este, sin límites? No. Para quienes cruzan por tierra, la franquicia de compras es de U$S300 por persona, más un celular y una notebook o tablet, que no se computan dentro del monto. Eso es para mayores de 16 años; los menores tienen permitidos U$S150. Sólo pueden acumularse las franquicias para miembros del grupo familiar.
Si se supera ese límite, se aplica un impuesto del 50% sobre el excedente, calculado al dólar oficial para argentinos.
Ademas de esas franquicias, hay una adicional de U$S500 por persona mayor para quienes compren en duty free shop, ubicado en Puerto Iguazú.
A mitad de precio
Carrasco cuenta que el auge del turismo de compras, que alguna vez tuvo a Chile como centro, ahora está en Ciudad del Este. “Las diferencias de precios son notables. La ropa de marca está a mitad de precio”, comentó. En tecnología, los descuentos también son contundentes, según dijo. Los celulares, las notebooks, consolas como la PlayStation 5 y los televisores se venden a un 30%, 40% y hasta un 50% menos que en nuestro país.
Según datos de la Dirección de Migraciones de Paraguay, en el primer semestre de 2025 ingresaron unos 6,9 millones de ciudadanos argentinos. En Ciudad del Este, los turistas de nuestro país ya representan cerca del 40% del total de visitantes.
A diferencia de Barrientos, Paulo eligió pasar por Ciudad del Este cuando volvía de Brasil (estuvo 10 días en Praia do Rosa). De ida, utilizó el cruce correntino Santo Tomé - São Borja. “Aunque la ruta por la Triple Frontera exige más tiempo, a mí me gusta combinar viaje con compras. Además, vale la pena ahorrar para comprar porque es mucho más barato que Argentina”, concluyó.
La escala perfecta: Cataratas del Iguazú
Conocer las Cataratas del Iguazú, cuando uno va de paso a las playas de Brasil, es una opción que cada vez eligen más los tucumanos. Para quienes ya las visitaron, también está la opción de recorrerlas del lado brasileño, ya que es una experiencia distinta.
Del lado argentino, las Cataratas se viven “desde adentro”. Es posible caminar por encima y junto a las cascadas, con senderos que permiten sentir la bruma y ver el 80% de los saltos, incluida la impresionante Garganta del Diablo de cerca. Es ideal para la aventura y el contacto directo. El paseo cuenta con un tren ecológico que recorre los puntos estratégicos del parque.
Del lado de Brasil es ideal para vistas panorámicas que permiten apreciar la magnitud y el conjunto completo de las cataratas, perfecto para fotografía y una perspectiva más amplia. El recorrido es más corto y accesible.
Alojamientos
¿Cuánto sale el alojamiento para dos noches en las Cataratas? Hay opciones para todos los bolsillos, pero una familia tipo (dos adultos y dos hijos) necesitará desde $200.000 hasta más de $500.000 para quedarse. Hay hoteles con spa que se cotizan en más de $1 millón. Lo ideal es que el paseo se haga en dos días, según recomiendan.
También hay opciones para alojarse dentro de las Cataratas. Y al viaje se le pueden sumar una o varias excursiones en el lugar. Hay un safari por la selva, avistaje de aves y caminatas por distintos senderos. En verano puede ser divertido apuntarse a “La gran aventura”, la excursión que se aproxima a los saltos con mojadura garantizada.
El “Paseo de Luna Llena” se afianza como uno de los hitos más buscados por quienes anhelan el contacto directo con la selva. La excursión, disponible sólo cinco noches cada mes, dura unos 150 minutos y permite acceder a la Garganta del Diablo bajo la luz natural del satélite, en una atmósfera que transforma por completo la percepción del parque.
Parar a dormir del lado brasileño también hay diferentes opciones. Dos noches para una familia cuesta aproximadamente a partir de los $180.000 y hasta más de $600.000. En un hotel resort dentro de las Cataratas las tarifas suben a $1.100.000.
Tarifas: estos son los valores de ingresos para visitar las cataratas del lado de Argentina y de Brasil
De cara a la temporada estival, la Administración de Parques Nacionales (APN) decidió congelar las tarifas de acceso a las áreas protegidas.
La entrada a las Cataratas del Iguazú (lado argentino) cuesta alrededor de $45.000 para extranjeros y $15.000 para residentes argentinos.
Según indicaron en la página, quienes visiten el parque podrán regresar dentro de las 72 horas con un 50% de descuento en el valor del ticket. Para activarlo, basta con revalidar la entrada al finalizar la primera visita y presentar DNI o pasaporte al día siguiente.
El paseo en gomón cuesta aproximadamente $75.000 a $80.000 (incluye 4x4 y navegación bajo saltos).
Del lado brasileño, ingresar al Parque Nacional do Iguaçu cuesta 88 reales ($23.400) para los residentes en países integrantes del Mercosur y 97 reales para turistas internacionales. Los precios son de referencia para 2025 y pueden variar; siempre es bueno consultar la web oficial de Parques Nacionales de Argentina y de Brasil para la información más actualizada.