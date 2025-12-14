Chau caída del pelo: un nuevo método promete revertir la pérdida capilar sin implantes

Con la llegada de la primavera, el cuerpo atraviesa ajustes internos que también impactan en el cabello. El aumento de la temperatura, la disminución de la humedad y las horas extra de radiación solar modifican el comportamiento del cuero cabelludo, que debe adaptarse a nuevas condiciones ambientales. En ese proceso, es habitual experimentar picor, descamación, exceso de grasa o una caída capilar leve y transitoria. Aunque para muchos puede resultar alarmante, los especialistas coinciden: se trata de un fenómeno natural de la estación.