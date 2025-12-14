Secciones
Chau caída del pelo: un nuevo método promete revertir la pérdida capilar sin implantes

La nutricosmética capilar gana espacio entre las rutinas de bienestar y un reciente avance científico encendió las alarmas positivas.

Hace 1 Hs

Con la llegada de la primavera, el cuerpo atraviesa ajustes internos que también impactan en el cabello. El aumento de la temperatura, la disminución de la humedad y las horas extra de radiación solar modifican el comportamiento del cuero cabelludo, que debe adaptarse a nuevas condiciones ambientales. En ese proceso, es habitual experimentar picor, descamación, exceso de grasa o una caída capilar leve y transitoria. Aunque para muchos puede resultar alarmante, los especialistas coinciden: se trata de un fenómeno natural de la estación.

Sin embargo, sostener un cabello fuerte, brillante y vital se volvió un objetivo central dentro de las rutinas de bienestar actuales. En esta búsqueda, la nutricosmética capilar –los suplementos que actúan desde dentro del organismo– viene ganando terreno, especialmente por su capacidad para reforzar la salud capilar sin recurrir a injertos.

En este contexto, un anuncio reciente llamó la atención del sector. La compañía Cosmo informó los resultados del ensayo clínico de Fase III de la clascoterona al 5% para tratar la calvicie de patrón masculino. El tratamiento demostró un aumento del 539% en el crecimiento del cabello comparado con el placebo, una cifra inédita que abre nuevas expectativas para quienes buscan alternativas no invasivas a los implantes.

Según la fundadora de la Clínica Antiaging & Estética Avanzada de Madrid, Gema Cabañero, la nutricosmética capilar tiene un rol clave en ese proceso. “Los suplementos trabajan desde el interior del cuerpo para mejorar la circulación, oxigenación y regeneración de los tejidos capilares. Buscan reforzar la estructura del cabello de manera natural”, explica.

Una de las razones por las que estos productos se vuelven cada vez más populares es la variedad de formatos disponibles. Aunque existen cápsulas, gominolas y comprimidos, los expertos coinciden en que los suplementos bebibles son los más eficaces. La doctora Sanja Zivanovic, fundadora de Skin Molecule X, detalla los motivos: “Solo el 20% de los ingredientes de un complemento sólido llega al intestino para ser asimilado. En cambio, los suplementos líquidos se absorben con mayor facilidad y atraviesan mejor la barrera intestinal, logrando resultados más visibles”.

Además, su elevada concentración de activos permite obtener beneficios con una sola dosis diaria, lo que simplifica la incorporación del hábito en la rutina.

Para maximizar los resultados, los expertos recomiendan elegir suplementos que combinen vitaminas, minerales y extractos vegetales en proporciones equilibradas. Entre los activos más importantes se destacan:

– Vitamina A: previene el envejecimiento capilar, regula el sebo y aporta hidratación y brillo.

– Complejo B (B3, B5, B7): fortalece la raíz, estimula el crecimiento, retrasa la aparición de canas y reduce grasa y caspa.

– Vitamina D: mejora la circulación sanguínea y activa las unidades foliculares, generando un pelo más resistente.

– Zinc: esencial para combatir la caspa y equilibrar el cuero cabelludo.

– Extractos vegetales como ginseng, cola de caballo, calabaza o saw palmetto, que fortalecen la fibra capilar y favorecen un crecimiento saludable.

Inés Rodrigo, la médica que cruzó un océano y se enamoró de los Valles Calchaquíes

