Google suma una función de emergencia: así funciona el “video en vivo” para el 911

Cuando ocurre una emergencia, los segundos importan. Y muchas veces, explicar qué está pasando es casi imposible: nervios, shock o riesgo real. Para esos momentos, Google acaba de activar una herramienta que podría marcar la diferencia. Se llama Emergency Live Video, y permite compartir en tiempo real la cámara y la ubicación del celular con los servicios de emergencia.