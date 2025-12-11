Google suma una función de emergencia: así funciona el “video en vivo” para el 911

Cuando ocurre una emergencia, los segundos importan. Y muchas veces, explicar qué está pasando es casi imposible: nervios, shock o riesgo real. Para esos momentos, Google acaba de activar una herramienta que podría marcar la diferencia. Se llama Emergency Live Video, y permite compartir en tiempo real la cámara y la ubicación del celular con los servicios de emergencia.
La función —que ya empezó a desplegarse en México, los Estados Unidos y Alemania— busca facilitar el trabajo de los operadores cuando la persona no puede describir la situación con claridad.
¿Qué es Emergency Live Video y para qué sirve?
Se trata de una nueva opción integrada a los móviles con Android 8 o superior, que se activa solo cuando estás hablando o enviando un mensaje a un servicio de emergencia (911 o 112). El mecanismo es simple:
1. El operador puede solicitar activar la cámara del usuario.
2. En el celular aparece un aviso: “¿querés compartir video en directo?”.
3. Con un toque, podés habilitar la cámara frontal o trasera, usar la linterna o chatear directamente desde la interfaz.
4. El sistema comparte también la ubicación exacta, gracias a la tecnología ELS que combina GPS, wifi, redes móviles y sensores.
Según Google, esta herramienta es clave en situaciones donde la persona no puede hablar o no logra describir lo que ocurre: un accidente, un episodio médico, un acto de violencia, un extravío o incluso una catástrofe.
¿Es seguro? ¿Puede activarse sin permiso?
Google aclaró que el usuario siempre tiene el control. El operador sólo puede ver la cámara si el dueño del teléfono acepta la solicitud, y la transmisión puede cortarse en cualquier momento. Además:
- Las llamadas están cifradas por defecto.
- El sistema funciona en el 99,9% de los dispositivos Android.
- Es completamente gratuito.
- Nadie puede interceptar o acceder sin consentimiento.
Emergency Live Video ya está activo en algunos países. Google señaló que trabaja con organismos de seguridad pública de otras naciones para ampliar la cobertura. El despliegue será progresivo y se espera que llegue a más regiones en los próximos meses, aunque todavía no hay fechas confirmadas para la Argentina u otros países de Latinoamérica.
La nueva función no reemplaza la respuesta de emergencia, pero sí puede acelerar diagnósticos, mejorar la asistencia y reducir tiempos críticos. En un contexto donde el celular es un aliado permanente, sumar una herramienta pensada para salvar vidas es una noticia relevante para cualquier usuario.