Secciones
SociedadTecnología

Google abre sus puertas a estudiantes argentinos de Abogacía

Con charlas, talleres y la posibilidad de una pasantía, el Legal Student Institute regresa para transformar carreras jurídicas.

PARA FUTUROS ABOGADOS TECH. Google Argentina lanza el Legal Student Institute, un programa que conecta a jóvenes con el mundo jurídico en la era digital. / GOOGLE PARA FUTUROS ABOGADOS TECH. Google Argentina lanza el Legal Student Institute, un programa que conecta a jóvenes con el mundo jurídico en la era digital. / GOOGLE
Hace 2 Hs

La tecnología avanza rápido y el Derecho tiene que acompañar ese ritmo. Con esa idea, Google Argentina presenta una nueva edición del Legal Student Institute (LSI), una experiencia inmersiva que ofrece talleres, networking y hasta la posibilidad de conseguir una pasantía en un estudio jurídico de primer nivel.

Durante una semana, quienes resulten seleccionados podrán vivir desde adentro cómo funciona un equipo legal en una empresa global de tecnología, asistir a talleres, charlas y sumar herramientas para potenciar su carrera. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación Conciencia, y del estudio jurídico Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Pagbam).

Cuándo y dónde será

El programa se desarrollará del 29 de septiembre al 3 de octubre, de 9 a 13 horas, en las oficinas de Google en la Ciudad de Buenos Aires. Será totalmente presencial, y está destinado a estudiantes de Abogacía que tengan disponibilidad durante toda la semana y ganas de aprender.

Entre las actividades programadas se incluyen presentaciones con equipos de Google, espacios de capacitación práctica y la posibilidad de ampliar la red de contactos profesionales. Un diferencial clave del LSI es que, además, cada participante tendrá una entrevista personalizada con el área de Recursos Humanos de Pagbam para recibir recomendaciones sobre su CV y su futuro laboral.

Una pasantía de seis meses

El programa ofrece un incentivo adicional: uno de los estudiantes será seleccionado para realizar una pasantía de seis meses en Pagbam, lo que significa la oportunidad de dar un primer gran paso en el ejercicio profesional.

Más allá de la competencia, el espíritu del LSI está en el aprendizaje compartido y en abrir puertas a quienes quieran unir el Derecho con la tecnología. No se trata sólo de sumar experiencia, sino también de formar parte de un espacio de transformación personal y profesional.

Para muchos, esta puede ser la oportunidad que marque un antes y un después en su carrera. La postulación puede realizarse mediante el envío del formulario disponible en el siguiente enlace: lnkd.in/drMTe--7

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas GoogleBuenos AiresArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Una herramienta de doble filo: cómo pueden estafarte a través de formularios de Google

Una herramienta de doble filo: cómo pueden estafarte a través de formularios de Google

Google abre pasantías en la Argentina: los puestos disponibles en septiembre

Google abre pasantías en la Argentina: los puestos disponibles en septiembre

Cómo sacar todo el jugo a NotebookLM, la IA que ahora hasta hace resúmenes de video

Cómo sacar todo el jugo a NotebookLM, la IA que ahora hasta hace resúmenes de video

Lo más popular
Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”
1

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios
2

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

¿Un tucumano implicado en un vuelo narco en Santiago del Estero?
3

¿Un tucumano implicado en un vuelo narco en Santiago del Estero?

El fenómeno del voto de dos caras: ¿La libertad retrocede y las provincias avanzan?
4

El fenómeno del voto de dos caras: ¿La libertad retrocede y las provincias avanzan?

Los 245 años de Villa de Leales: la tristísima imagen del patrimonio destrozado
5

Los 245 años de Villa de Leales: la tristísima imagen del patrimonio destrozado

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos
6

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos

Más Noticias
El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

Crisis en el sector inmobiliario de Tucumán: “Hay proyectos que no se inician”

Crisis en el sector inmobiliario de Tucumán: “Hay proyectos que no se inician”

Denuncian una estafa millonaria con cheques sin fondos

Denuncian una estafa millonaria con cheques sin fondos

Los 245 años de Villa de Leales: la tristísima imagen del patrimonio destrozado

Los 245 años de Villa de Leales: la tristísima imagen del patrimonio destrozado

Los 245 años de Villa de Leales: patronos milagrosos, un jinete a lomo de búfalo y ritmo de zamba en una plaza donde todos se conoce

Los 245 años de Villa de Leales: patronos milagrosos, un jinete a lomo de búfalo y ritmo de zamba en una plaza donde todos se conoce

El fenómeno del voto de dos caras: ¿La libertad retrocede y las provincias avanzan?

El fenómeno del voto de dos caras: ¿La libertad retrocede y las provincias avanzan?

¿Un tucumano implicado en un vuelo narco en Santiago del Estero?

¿Un tucumano implicado en un vuelo narco en Santiago del Estero?

Comentarios