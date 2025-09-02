Google abre sus puertas a estudiantes argentinos de Abogacía

La tecnología avanza rápido y el Derecho tiene que acompañar ese ritmo. Con esa idea, Google Argentina presenta una nueva edición del Legal Student Institute (LSI), una experiencia inmersiva que ofrece talleres, networking y hasta la posibilidad de conseguir una pasantía en un estudio jurídico de primer nivel.
Durante una semana, quienes resulten seleccionados podrán vivir desde adentro cómo funciona un equipo legal en una empresa global de tecnología, asistir a talleres, charlas y sumar herramientas para potenciar su carrera. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación Conciencia, y del estudio jurídico Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Pagbam).
Cuándo y dónde será
El programa se desarrollará del 29 de septiembre al 3 de octubre, de 9 a 13 horas, en las oficinas de Google en la Ciudad de Buenos Aires. Será totalmente presencial, y está destinado a estudiantes de Abogacía que tengan disponibilidad durante toda la semana y ganas de aprender.
Entre las actividades programadas se incluyen presentaciones con equipos de Google, espacios de capacitación práctica y la posibilidad de ampliar la red de contactos profesionales. Un diferencial clave del LSI es que, además, cada participante tendrá una entrevista personalizada con el área de Recursos Humanos de Pagbam para recibir recomendaciones sobre su CV y su futuro laboral.
Una pasantía de seis meses
El programa ofrece un incentivo adicional: uno de los estudiantes será seleccionado para realizar una pasantía de seis meses en Pagbam, lo que significa la oportunidad de dar un primer gran paso en el ejercicio profesional.
Más allá de la competencia, el espíritu del LSI está en el aprendizaje compartido y en abrir puertas a quienes quieran unir el Derecho con la tecnología. No se trata sólo de sumar experiencia, sino también de formar parte de un espacio de transformación personal y profesional.
Para muchos, esta puede ser la oportunidad que marque un antes y un después en su carrera. La postulación puede realizarse mediante el envío del formulario disponible en el siguiente enlace: lnkd.in/drMTe--7