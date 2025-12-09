Secciones
Una startup argentina abre más de 30 búsquedas remotas y ofrece sueldos en dólares

La compañía Laburen, que ofrece soluciones laborales con inteligencia artificial, proyecta ampliar su equipo en 2026, y para ello busca perfiles tecnológicos, de producto y ventas.

Hace 2 Hs

Mientras parte de la industria tecnológica recorta personal, la startup argentina Laburen eligió otro camino y decidió ampliar su equipo. La compañía, que desarrolla agentes de inteligencia artificial (IA) para automatizar tareas repetitivas en empresas, proyecta un crecimiento sostenido para 2026 y abrió más de 30 vacantes laborales.

El objetivo consiste en reforzar su modelo de trabajo mixto donde agentes de IA resuelven procesos de alta carga operativa, y los equipos humanos se enfocan en decisiones estratégicas, producto y relación con clientes. Esa combinación impulsó la facturación en los últimos dos años, y generó la necesidad de sumar talento con buen dominio técnico y mentalidad de producto.

STARTUP. Laburen lanzó vacantes remotas con sueldos en dólares y proyecta ampliar su equipo durante 2026. STARTUP. Laburen lanzó vacantes remotas con sueldos en dólares y proyecta ampliar su equipo durante 2026. / CAPTURA DE PANTALLA

Laburen ya trabaja con compañías de logística, comercio electrónico, manufactura y servicios, y se apoya en fondos propios para escalar su operación. La expansión incluye propuestas remotas con sueldos competitivos en dólares, un punto clave para muchos jóvenes profesionales del sector tecnológico.

Los perfiles que Laburen busca para su equipo

La empresa detalló cuatro grandes perfiles para esta etapa de crecimiento:

- El primero es Product Engineer Full Stack (Semi-Senior y Senior), con experiencia en entornos productivos y foco en producto. El stack central incluye TypeScript, Next.js, Prisma y SQL, por lo que esperan personas capaces de diseñar, desarrollar y mejorar funcionalidades de punta a punta.

- El segundo perfil es AI Engineer (Jr, Semi-Senior y Senior), orientado a la integración de APIs, agentes de IA y automatizaciones. En este caso aparecen tecnologías como Node.js, Azure, Cloudflare y frameworks vinculados con OpenAI y LangChain, con especial atención a quienes conectan soluciones técnicas con problemas de negocio concretos.

- También buscan un Sales Executive B2B IT (Semi Senior), dedicado a la venta consultiva y técnica de soluciones SaaS (software como servicio) e IT. Para este rol solicitan entre tres y cuatro años de experiencia en ciclo completo de venta B2B (negocio a negocio), desde la prospección hasta el cierre.

- El cuarto perfil es Deployment Strategist (Semi-Senior y Senior), con un rol clave en implementaciones, satisfacción de los clientes y arquitectura de procesos. Laburen requiere al menos cinco años de experiencia, solidez en temas funcionales y técnicos vinculados con APIs y datos, además del manejo de herramientas como Jira o ClickUp.

STARTUP. Laburen lanzó vacantes remotas con sueldos en dólares y proyecta ampliar su equipo durante 2026. STARTUP. Laburen lanzó vacantes remotas con sueldos en dólares y proyecta ampliar su equipo durante 2026. / CAPTURA DE PANTALLA

Cómo postularse: el mail y el asunto obligatorio

La empresa definió un único canal de postulación y lo marcó como requisito excluyente. Quienes quieran aplicar deben enviar su CV por correo electrónico a sabrina@laburen.com, sin utilizar LinkedIn Easy Apply ni mensajes directos.

En el asunto del correo electrónico resulta obligatorio indicar el nombre del puesto al que se postula la persona, por ejemplo: "AI Engineer" o "Product Engineer Full Stack". Ese detalle permite ordenar las búsquedas y asociar cada perfil a la posición correcta.

Además de las habilidades técnicas, Laburen prioriza candidatos con criterio para tomar decisiones, capacidad de resolver problemas en tiempo real, orientación a usuarios reales, curiosidad tecnológica, hábito de aprendizaje continuo y disposición para trabajar en equipo de forma autónoma.

