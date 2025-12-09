Una startup argentina abre más de 30 búsquedas remotas y ofrece sueldos en dólares

El objetivo consiste en reforzar su modelo de trabajo mixto donde agentes de IA resuelven procesos de alta carga operativa, y los equipos humanos se enfocan en decisiones estratégicas, producto y relación con clientes. Esa combinación impulsó la facturación en los últimos dos años, y generó la necesidad de sumar talento con buen dominio técnico y mentalidad de producto.