Postre navideño: tarta Mantecol sin horno y en pocos pasos

El postre bomba perfecto para agregar a tu mesa navideña: ingredientes fáciles de conseguir y cero tiempo de horno.

Postre navideño: tarta Mantecol sin horno y en pocos pasos Foto: Cravings Journal
Hace 2 Hs

El Mantecol es un clásico de Argentina. Aunque otros países de América Latina tienen dulces similares, ninguno llega a tener la contextura y el sabor de la clásica barra de turrón semiblando de Georgalos. Durante todo el año el Mantecol está disponible en cualquier sitio del país, pero durante las fiestas de Navidad tiene una presencia particular porque se convierte en un infaltable de las mesas.

Esta tarta Mantecol es una de las reversiones que surgieron en los últimos años en las que se elaboran postres enteros a partir de un ingrediente específico como una golosina. Si se quiere, puede calificar dentro de la misma categoría de las tortas Oreo o las Chocotortas. Lo más importante en este caso es que lleva pocos ingredientes, su preparación es fácil y no necesita cocción en el horno.

Cómo hacer una tarta Mantecol para Navidad

Esta tarta lleva ingredientes que ya vienen cocidos, por lo que no será necesario pasar calor con el horno encendido. Se prepara en tres instancias que son la base, el relleno y la ganache de chocolate. Para la primera se necesitan dos paquetes pequeños de galletas de chocolate –o el sabor que prefieras– y 200 gramos de manteca. Para el relleno que le da su personalidad a esta tarta se necesitan 250 gramos de Mantecol y 180 gramos de crema de leche. Por último, la ganache lleva 150 gramos de chocolate semi amargo y 150 gramos más de crema de leche.

Aunque estos ingredientes dejan en claro que no se trata de un postre liviano, es una tarta que puede prepararse una vez al año para compartir en pequeñas porciones con toda la familia.

Preparación

Lo primero que debe armarse para hacer esta torta es la base. Para eso tomarás un molde de 25 centímetros de diámetro para tarte –preferentemente desmoldable– y lo enmantecarás con una fina capa. En un recipiente aparte deberás moler las galletitas. Asegurate de que no tengan relleno o cambiará completamente el sabor de la base, volviéndola incluso más dulce. Después, derretirás la manteca en el microondas de a 30 segundos en el microondas hasta que pueda mezclarse con las galletas trituradas. Debe quedar una pasta oscura de galletas y manteca. Con ella, crearás la base de la tarta en el molde.

El segundo paso es preparar el relleno, que es el que contiene el Mantecol. Si querés decorar la tarta con este ingrediente, este es el paso en que deberías separar un pedacito de la barra. Luego, podés pisar el Mantecol en pequeños trozos y mezclarlo con la crema de leche. Llevarás nuevamente al microondas de a 30 segundos para que se derritan poco a poco. Mezclarás para que todo quede integrado y luego verterás la mezcla sobre la base.

El último paso será triturar la barra de chocolate y derretirla con el mismo procedimiento en el microonda. Luego agregarás la crema de leche para formar una pasta y la colocarás encima de la capa de ganache de Mantecol que dejaste previamente en la tarta.

Luego de dos horas en el freezer, la tarta estará lista para decorar con más Mantecol y servir.

Temas Navidad
