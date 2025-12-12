Postre navideño: tarta Mantecol sin horno y en pocos pasos

Lo primero que debe armarse para hacer esta torta es la base. Para eso tomarás un molde de 25 centímetros de diámetro para tarte –preferentemente desmoldable– y lo enmantecarás con una fina capa. En un recipiente aparte deberás moler las galletitas. Asegurate de que no tengan relleno o cambiará completamente el sabor de la base, volviéndola incluso más dulce. Después, derretirás la manteca en el microondas de a 30 segundos en el microondas hasta que pueda mezclarse con las galletas trituradas. Debe quedar una pasta oscura de galletas y manteca. Con ella, crearás la base de la tarta en el molde.