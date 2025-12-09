Postre navideño: pan trenzado marmolado con chocolate

Fin de año es una época especial y, por lo tanto, la mesa de las fiestas debe tener algo especial también. La primera festividad que llega en diciembre es la Navidad, día en que las familias se reúnen para pasarla bien. El momento del postre es, tal vez, el favorito de muchos, sobre todo de los niños. La influencer Lorena Salinas compartió en sus redes sociales una receta tan original como vistosa.
El pan trenzado es un postre típico de la Navidad en muchos países. Tiene chocolate, chips y es suave y delicioso. Pero la clave está en agregarle algunas decoraciones para darle esa familiaridad navideña tan clásica de diciembre. Preparar este plato dulce te llevará cerca de dos horas más el tiempo de leudado que podés dejar la masa sola reposando.
Pan trenzado navideño de chocolate
Para hacer este pan dulce necesitarás primero los ingredientes para la masa. Esta lleva 375 gramos de harina común, 150 gramos de azúcar, 6 gramos de sal, 11 gramos de levadura instantánea, 23 gramos de manteca y 225 mililitros de agua tibia. Para la parte del cacao necesitarás una cucharada de cacao en polvo y una cucharada de agua. Para la decoración usarás dos cucharadas de leche y chips de chocolate que también se pueden usar en el relleno.
Paso a paso
1) Mezclá todos los ingredientes de la masa en un recipiente. Verificá que la manteca esté casi derretida y no fría. Podés usar una batidora eléctrica con accesorio de gancho y batir de 15 a 20 minutos o amasar a mano.
2) Una vez que esté integrada deberás hacer la prueba de la ventana que consiste en tomar una pequeña porción y estirarla con cuidado. Si se puede ver la luz a través de la masa sin que se rompa, ya no necesitás seguir amasando.
3) Dividí la masa en dos partes y a una mitad agregá el cacao mezclado con el agua. Amasá hasta que tenga un color uniforme.
4) Incorporá la mitad de los chips de chocolate en una de las partes de la masa por separado.
5) Poné en un bowl limpio y dejá que leude en un lugar cálido hasta que doble su tamaño.
Para hacer pan de molde
1) Dividí la masa en cuatro partes y estirá al doble del largo del molde. Trenzá, doblá las puntas hacia abajo –dejando la parte más bonita de la trenza encima– y pasá al molde aceitado para que leude.
2) Leudá cubierto por un paño de cocina en un lugar cálido por otros 30 a 40 minutos o hasta que doble su tamaño nuevamente.
3) Llevá al horno precalentado a fuego medio –180 °C– por 45 minutos o hasta que esté bien dorado. Al retirar, se puede pintar con un poco de manteca si te quedó.