Postre navideño: pan trenzado marmolado con chocolate

Fin de año es una época especial y, por lo tanto, la mesa de las fiestas debe tener algo especial también. La primera festividad que llega en diciembre es la Navidad, día en que las familias se reúnen para pasarla bien. El momento del postre es, tal vez, el favorito de muchos, sobre todo de los niños. La influencer Lorena Salinas compartió en sus redes sociales una receta tan original como vistosa.