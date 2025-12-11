Tras su regreso de Noruega, Milei firmó el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso

El presidente Javier Milei aterrizó en el Aeropuerto de Ezeiza pasadas las 7.30, tras un viaje relámpago a Oslo, Noruega, donde asistió a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Apenas arribado al país, el mandatario firmó el proyecto de ley de reforma laboral que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias.
La iniciativa, presentada como un plan de "modernización laboral", propone una flexibilización de las condiciones de contratación y despido, una reducción permanente de las contribuciones patronales y modificaciones profundas en la estructura sindical.
El Gobierno busca acelerar su tratamiento en comisión en el Senado, con el objetivo de generar condiciones más favorables para la creación de empleo privado mediante una ofensiva contra las regulaciones actuales.
Los 9 puntos clave del proyecto:
1- Reducción de contribuciones patronales: se establece una baja permanente: el aporte a obras sociales pasará del 6% al 5%, y el destinado a la Seguridad Social (SIPA, PAMI, etc.) será del 3%. A cambio, las empresas deberán aportar un 3% a los nuevos Fondos de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos.
2- Cambios en las indemnizaciones: se reduce la base de cálculo al eliminar de la cuenta el aguinaldo, premios y vacaciones. Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización para costear indemnizaciones, administrado por entidades financieras. Además, las pymes podrán pagar indemnizaciones en cuotas.
3- Flexibilización de vacaciones: se permite fraccionar el período de descanso, con un mínimo de 7 días corridos.
4- Jornada laboral y banco de horas: se habilita la extensión de la jornada diaria hasta 12 horas (respetando 12 horas de descanso entre turnos). Se crean los "bancos de horas" para evitar el pago de horas extras, compensándolas con francos, y se legalizan contratos a tiempo parcial.
5- Salarios y moneda: se permite el pago de sueldos en moneda extranjera o en especie (parcialmente). Se introduce el "salario dinámico" por productividad o mérito, lo que los gremios advierten podría perforar los pisos de los convenios colectivos.
6- Fin de la cuota sindical obligatoria: las empresas ya no podrán retener la cuota de afiliación ni la "cuota solidaria" sin autorización expresa del trabajador.
7- Convenios colectivos: se elimina la ultraactividad (vigencia automática de cláusulas vencidas) obligando a renegociar en un año. Además, se invierte la jerarquía legal: los convenios por empresa prevalecerán sobre los convenios de actividad (sectoriales), restando poder a las cúpulas sindicales.
8- Limitación de huelgas: se amplían los "servicios esenciales" y de "importancia trascendental" para limitar el impacto de los paros. Se prohíben bloqueos o tomas de empresas (considerados falta grave) y las asambleas no podrán interrumpir el trabajo ni devengarán salario.
9- Paquete fiscal y "mini RIGI": se reducen las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para empresas (del 35% al 31,5% o 27% según el caso). Se crea el RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones) para proyectos desde U$S 150.000 hasta U$S30 millones, y se eliminan impuestos internos a una vasta lista de productos, desde electrónicos hasta bebidas.