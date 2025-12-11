Tras su regreso de Noruega, Milei firmó el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso

El presidente Javier Milei aterrizó en el Aeropuerto de Ezeiza pasadas las 7.30, tras un viaje relámpago a Oslo, Noruega, donde asistió a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Apenas arribado al país, el mandatario firmó el proyecto de ley de reforma laboral que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias.