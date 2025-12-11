Anmat prohibió una marca de limpiadores, lavandinas y desengrasantes potencialmente peligrosos

Este miércoles, Anmat publicó en su página oficial que el pasado 4 de diciembre se determinó mediante el Boletín Oficial, en la Disposición 9039/25, la prohibición de la comercialización y distribución de estos productos. Pero también se prohibió su uso, por lo que los consumidores deberán tener en cuenta que no son limpiadores habilitados, porque podrían representar un peligro para la salud.