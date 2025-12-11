Anmat prohibió una marca de limpiadores, lavandinas y desengrasantes potencialmente peligrosos

Esta semana la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió una serie de productos por ser considerados potencialmente peligrosos. El organismo nacional detectó la presencia de una marca en el país que había ingresado sin ser registrada. También se reconoció que se habían incluido datos falsos o se habían omitido pasos para comercializar los productos en el país.
Este miércoles, Anmat publicó en su página oficial que el pasado 4 de diciembre se determinó mediante el Boletín Oficial, en la Disposición 9039/25, la prohibición de la comercialización y distribución de estos productos. Pero también se prohibió su uso, por lo que los consumidores deberán tener en cuenta que no son limpiadores habilitados, porque podrían representar un peligro para la salud.
Los 11 productos de limpieza ilegales prohibidos por Anmat
Los productos prohibidos están registrados, elaborados y envasados por el Grupo JAC S.A. “Debido a la relevancia de los incumplimientos detectados durante la inspección y en función de lo establecido por la Disposición Anmat N° 6391/15, la firma Grupo JAC S.A. ha quedado inhibida de elaborar, fraccionar, importar o exportar productos domisanitarios”, se publicó desde el organismo regulador en un comunicado.
Además, se inició un sumario contra la firma. La medida fue tomada al constatar que había stock de productos terminados y documentación de comercialización y circulación de la marca sin estar inscripta y sin cumplir con su rotulado. Se prohibieron limpiadores, desinfectantes, suavizantes, lavandinas, geles clorados, quitamanchas y detergentes. Entre ellos se incluyeron
- Limpiador desodorante para pisos concentrado Swell, Elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020045390, EE-2?;
- Limpiador desinfectante desengrasante neutro Swell, elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020045390;
- Suavizante para la ropa Cielo Swell, elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020045390, RNPUD: en trámite;
- Cloro, ¡Cuidado! Producto Concentrado Swell, elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020048836, EE 2022- XXXXXXXX;
- Gel Clorado Swell, elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020045390 / Autorizado por Disp. SENASA N° 98/2005 para su uso en establecimientos habilitados;
- Agua Lavandina Concentrada Swell, elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020048836 EE 2022-XXXXXXXX;
- Agua Lavandina Swell, elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020048836 EE 2022 – XXXXXXXX;
- Desengrasante Multiuso Swell, elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020048836 EE – 2022-?;
- Limpiador desodorante para pisos Lavanda Swell, elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020048836 EE-2?;
- Quita sarro Swell, elaborado y envasado por Grupo Jac SA y
- Detergente concentrado marca Swell, cont. neto 5 litros, RNE: 020048836, EE-2022-XXXX.
La entidad recordó a la población la importancia de comprar y usar únicamente productos que cuenten con la habilitación de Anmat para evitar daños. “La falta de registros correspondientes implica que se desconocen las condiciones de manufactura y/o la empresa responsable de su importación, por lo que no se puede garantizar la seguridad y eficacia de los productos en cuestión”, publicaron las autoridades de Anmat.