La Anmat prohibió dos aceites y una serie de suplementos dietarios: ¿cómo identificarlos?

Sobre los fabricantes del aceite prohibido por la Anmat

Esta empresa presentó un informe de análisis que reveló en la muestra un contenido de ácido linolénico del $7\%$, un perfil de ácidos grasos general característico de un aceite de soja refinado. El organismo explicó que la composición de ácidos grasos del producto no guarda coherencia con la composición declarada en el rótulo. Además, se señaló que el producto transgrede los artículos 6, 6 bis y 525 del Código Alimentario Argentino (CAA), por su composición con aceite de soja y el rotulado engañoso que indica $90\%$ de aceite de oliva y $10\%$ de girasol. También se mencionó un incumplimiento del parámetro de acidez libre, resultando el producto adulterado.