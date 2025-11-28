La Anmat ordenó suspender de inmediato un famoso jabón por representar un riesgo para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió una nueva advertencia sanitaria y ordenó la suspensión inmediata de un reconocido jabón líquido que se comercializaba en el país. La medida se formalizó a través de la Disposición 8000/2025, publicada en el Boletín Oficial, luego de una inspección en la que el organismo detectó múltiples irregularidades vinculadas a su fabricación y rotulado.
Tras los controles realizados, la Anmat concluyó que el producto en cuestión no se encontraba en condiciones de comercialización. La decisión se tomó porque no contaba con el etiquetado correspondiente, y además se comprobó que el establecimiento donde se elaboraba no estaba habilitado para fabricar productos sanitarios.
¿Cuál es el jabón prohibido?
Según detalló el organismo, la restricción rige para el siguiente cosmético elaborado supuestamente por la firma Keperchem SRL: “Jabón líquido, KEEPER”, comercializado en bidones de 5 litros, con variedades de aroma como manzana verde y neutro.
Al consultar su base de datos oficial, la Anmat verificó que el establecimiento KEPERCHEM S.R.L. no cuenta con autorización para producir cosméticos, pese a figurar como laboratorio elaborador en el rótulo. Además, durante los controles no se encontraron productos que coincidieran con los datos identificatorios declarados en el envase.
En consecuencia, el organismo señaló que el jabón no está registrado, lo que impide conocer sus condiciones de fabricación y su nivel de seguridad.
¿Qué dijo Anmat sobre los riesgos del producto?
Advirtió en la disposición que estos productos, al carecer de inscripción sanitaria, representan un serio riesgo para la salud. Entre los peligros potenciales, alertó sobre la posibilidad de que contengan formol (formaldehído), una sustancia utilizada como activo alisante y que puede resultar nociva para la piel y las vías respiratorias.
Por esta razón, el organismo ordenó prohibir su uso, comercialización y distribución en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta que la situación quede debidamente regularizada.
¿Cómo identificar productos falsos o irregulares?
La Anmat recordó que en el anexo de sus resoluciones se detallan las diferencias entre productos auténticos y unidades falsificadas, con el objetivo de alertar a los consumidores. Las irregularidades pueden aparecer tanto en el registro como en el rotulado, las especificaciones técnicas y parte del texto que acompaña al producto.
Para verificar si un cosmético es confiable, la recomendación es siempre revisar el etiquetado original y comparar sus datos con los de la base oficial del organismo.
En caso de detectar un producto sospechoso, los usuarios deben comunicarse con Anmat a través del programa Anmat Responde. El organismo solicita enviar un correo a pesquisa@anmat.gob.ar, detallando la situación e incluyendo fotos del rótulo, a fin de avanzar con la investigación correspondiente.