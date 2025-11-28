La Anmat ordenó suspender de inmediato un famoso jabón por representar un riesgo para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió una nueva advertencia sanitaria y ordenó la suspensión inmediata de un reconocido jabón líquido que se comercializaba en el país. La medida se formalizó a través de la Disposición 8000/2025, publicada en el Boletín Oficial, luego de una inspección en la que el organismo detectó múltiples irregularidades vinculadas a su fabricación y rotulado.