Sorteo accidentado, transmisión improvisada y zonas listas: este es el camino de Atlético Tucumán en el Apertura 2026

La página de la Liga publicó durante varios minutos un título con error: “Temporada 20226”. Más grave fue la explicación equivocada del formato. Según el texto difundido, los 16 partidos de la fase de grupos se componían de 14 duelos internos y un solo interzonal contra el clásico. Pero eso no era correcto. Como este año, habrá dos interzonales (el clásico y el adicional), uno por fecha, un detalle que sí aclaró en la transmisión el CEO Francisco Duarte, pero que no figuraba en la web.