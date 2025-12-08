Secciones
DeportesFútbol

Agenda de TV del lunes: a qué hora juegan Gimnasia-Estudiantes por la semifinal del Clausura

Wolverhampton-Manchester United cierran la fecha en la Premier League.

HISTÓRICO. Gimnasia y Estudiantes definirán al finalista que enfrentará a Racing por el título del Clausura. HISTÓRICO. Gimnasia y Estudiantes definirán al finalista que enfrentará a Racing por el título del Clausura. FOTO TOMADA DE LANACION.COM.AR
Hace 2 Hs

Mundial de Handball Femenino

9.30: Irán-Uruguay (DSports 2)

11.30: Túnez-Argentina (DSports 2 / TyC Sports)

Serie A de Italia

10.50: Pisa-Parma (ESPN 2)

13.50: Udinese-Genoa (ESPN 2)

16.30: Torino-Milan (ESPN 3)

Premier League

16.50: Wolverhampton-Manchester United (ESPN 2)

Liga Profesional Argentina

Semifinales

17: Gimnasia-Estudiantes (ESPN Premium / TNT Sports Premium)

Liga Nacional

20.05: San Lorenzo │ Argetino (J) (DSports)

NFL (Fútbol Americano)

22: Philadelphia Eagles-Los Angeles Chargers (ESPN 2)

Temas Club Estudiantes de La PlataClub de Gimnasia y Esgrima La PlataManchester United Football ClubLiga PremierLiga de EspañaLiga Profesional de Fútbol
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Agenda de TV del martes: Barcelona-Atlético de Madrid y Newcastle-Tottenham, lo mejor de la jornada

Agenda de TV del martes: Barcelona-Atlético de Madrid y Newcastle-Tottenham, lo mejor de la jornada

El Barça Academy Camp llega a Tucumán: entrenamientos con metodología del FC Barcelona y cupos limitados

El Barça Academy Camp llega a Tucumán: entrenamientos con metodología del FC Barcelona y cupos limitados

La nueva ley del offside que podría cambiar el Mundial 2026 y favorecer a la Selección Argentina

La nueva ley del offside que podría cambiar el Mundial 2026 y favorecer a la Selección Argentina

El Mundial 2026 y el final de una era: ¿puede seguir siendo especial con 48 selecciones?

El Mundial 2026 y el final de una era: ¿puede seguir siendo especial con 48 selecciones?

Cómo será el sorteo del Mundial 2026: formato, reglas, distribución de bombos y las curiosidades que lo hacen único

Cómo será el sorteo del Mundial 2026: formato, reglas, distribución de bombos y las curiosidades que lo hacen único

Lo más popular
Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán
1

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
2

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días
3

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis
4

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis

Hubo dos homicidios en tres horas en la Capital
5

Hubo dos homicidios en tres horas en la Capital

Piden al Poder Ejecutivo provincial que reglamente la ley contra la tracción a sangre
6

Piden al Poder Ejecutivo provincial que reglamente la ley contra la tracción a sangre

Más Noticias
Creció en Los Sueldos, Atlético estuvo a punto de dejarlo libre y hoy saltó de la Liga Tucumana a Primera

Creció en Los Sueldos, Atlético estuvo a punto de dejarlo libre y hoy saltó de la Liga Tucumana a Primera

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Piden al Poder Ejecutivo provincial que reglamente la ley contra la tracción a sangre

Piden al Poder Ejecutivo provincial que reglamente la ley contra la tracción a sangre

La Inspección General de Justicia pide explicaciones a la AFA por la administración Tapia

La Inspección General de Justicia pide explicaciones a la AFA por la administración Tapia

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis

Hubo dos homicidios en tres horas en la Capital

Hubo dos homicidios en tres horas en la Capital

Comentarios