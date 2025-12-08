Agenda de TV del lunes: a qué hora juegan Gimnasia-Estudiantes por la semifinal del Clausura

Mundial de Handball Femenino
9.30: Irán-Uruguay (DSports 2)
11.30: Túnez-Argentina (DSports 2 / TyC Sports)
Serie A de Italia
10.50: Pisa-Parma (ESPN 2)
13.50: Udinese-Genoa (ESPN 2)
16.30: Torino-Milan (ESPN 3)
Premier League
16.50: Wolverhampton-Manchester United (ESPN 2)
Liga Profesional Argentina
Semifinales
17: Gimnasia-Estudiantes (ESPN Premium / TNT Sports Premium)
Liga Nacional
20.05: San Lorenzo │ Argetino (J) (DSports)
NFL (Fútbol Americano)
22: Philadelphia Eagles-Los Angeles Chargers (ESPN 2)